Ученые озвучили причины необходимости употребления большого количества воды

Присутствие воды в рационе является обязательным / Вокруг света

Ученые в результате исследований пришли к выводу, что на протяжении дня человеку важно поддерживать необходимый водный баланс организма, употребляя большое количество воды.

Согласно исследованию специалистов из США, вода позволит избавиться от регулярных головных болей, поскольку их причиной может быть обезвоживание.

Эксперты отмечают, что водный баланс позволяет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40%. Также он придает организму бодрость, энергию и помогает бороться с депрессией.

Читайте такжеУченые пояснили, вызывает ли красное мясо ракДостаточное количество воды в день позволяет предотвратить онкологию молочных желез, мочевого пузыря и органов пищеварения.

Помимо этого, жидкость облагает очищающей функцией, она эффективно выводит из организма вредные шлаки и токсины

Напомним, ранее ученые из Национального университета Сингапура в результате исследований доказали позитивное влияние натурального черного чая на эффективность работы мозговых связей.

Как ранее сообщалось, растворимый кофе вызывает более сильную психологическую зависимость, нежели зерновой, и отрицательно сказывается на работе нервной системы.