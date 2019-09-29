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Чай в пакетиках: ученые предупредили о серьезной опасности

29 сентября 2019, 09:52

При заваривании чайные пакетики становятся источником пластикового загрязнения.

чай
Чайные пакетики опасны / Фото УНИАН

Чай в пакетиках – это быстрый и удобный способ приготовить вкусный и согревающий напиток. Однако, оказалось, что чайные пакетики опасны для здоровья.

Ученые из Канады провели исследование, согласно которому выяснилось, что при нагревании до 95 градусов чайные пакетики выпускают миллиарды пластиковых частиц, пишет Environmental Science&Technology.

Во время эксперимента исследователи заваривали фруктовый чай четырех брендов. Пакетики погружали в горячую воду на пять минут, после чего воду сливали и проверяли под микроскопом.  Оказалось, что из-за одного чайного пакетика в напитке может оказаться около 11,6 миллиарда микрочастиц пластика и 3,1 миллиарда наночастиц - это значительно превышает те количества, которые обнаруживаются в других видах пищи и напитков, в том числе и в воде в пластиковых бутылках. К слову, наночастицы изначально не содержались в пакетиках, они появились лишь под действием горячей воды в процессе заваривания.

По данным исследователей, концентрация мелких частиц пластика приводит к анатомическим и поведенческим аномалиям у животных. Что касается людей, которые как раз и являются потребителями чая, то специалисты пока затрудняются ответить, как эти частицы могут повлиять на здоровье человека.

Напомним, ранее ученые из Национального университета Сингапура в результате исследований доказали позитивное влияние натурального черного чая на эффективность работы мозговых связей.

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