С чем пить чай, чтобы не поправиться: диетолог дала советы

Диетолог рассказала, с чем лучше пить чай / 1zoom.ru

С наступлением холодов помогает согреться не только теплый свитер, носочки и плед, но и горячий чай.

Однако, как не набрать лишний вес, постоянно "согреваясь" вкусностями, которые идут к этому горячему напитку? Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова на своей странице в Instagram дала советы, с чем можно пить чай без вреда для фигуры.

Что касается самого напитка, то тут можно добавить лимон – он придаст вкус и аромат. Можно также попробовать пить чай с молоком или сливками – как настоящие английские гурманы. К тому же, в 1 чашечке сливок всего 12 калорий.

Закусить горячий напиток можно сыром и орешками – взять 2 ломтика сыра и 30 грамм орешков. И сытно, и вкусно.

В виде перекуса подойдут и цельнозерновые крекеры – можно купить с травами, кунжутом, на любой вкус.

Этот пункт может удивить многих – диетолог советует похрустеть попкорном. 30 грамм попкорна содержит около 100 калорий. Есть отличные варианты сырного или соленого попкорна, либо можно выбрать кокосовый.

К чаю также хорошо "пойдут" сушеные фрукты, ягоды и фруктово-ягодные снеки. Однако нужно помнить, что сушеные фрукты содержат на 100 грамм большую калорийность за счет сокращения воды.

Еще вариант перекуса - натуральный йогурт. Можно добавить фруктов или даже чайную ложку меда - вот и отличный десерт.

Кроме того, к чаю пойдет и пастила без сахара – и сладко, и не калорийно.

Ну и конечно же куда чай без домашней выпечки. Можно готовить печенье или кексы, состав которых вам хорошо знаком и не содержит много сахара.

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