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Госсекретарь США Блинкен появился в неожиданном амплуа

Яна Ставская
28 сентября 2023, 15:21 обновлено 28 сентября, 15:26
Американский чиновник признался, что когда-то очень мечтал связать жизнь с музыкальной карьерой и даже играл в группе.
Госсекретарь США Блинкен появился в неожиданном амплуа
Блинкен удивил публику тем, с каким мастерством исполнил давний американский хит / коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Госсекретарь США Энтони Блинкен сыграл легендарную блюзовую партию "Hoochie Coochie Man" Мадди Уотерса 1954 года, удивив публику искусной игрой на гитаре и роскошным вокальным исполнением.

Видео с "небольшого концерта" в рамках Global Music Diplomacy Initiative Блинкен опубликовал у себя на странице в X (бывший Twitter).

Инициатива направлена на привлечение государственного и частного секторов к поддержке музыкальной отрасли США.

После концерта Блинкен пошутил, что "до этого эта песня еще никогда так не звучала - и больше не будет звучать". Госсекретарь поблагодарил всех музыкантов, которые ему подыгрывали, отметив разнообразие американской музыки, которая вобрала в себя множество культур, в частности африканскую.

Как Энтони Блинкен играет Hoochie Coochie Man - смотрите видео:

Блинкен также рассказал, что когда-то лелеял амбиции "чего-то достичь в музыкальном бизнесе". Как оказалось, на мероприятии присутствовали также его экс-товарищи по группе.

"Оказалось, мне не хватало только одного навыка - таланта", - добавил Блинкен, улыбнувшись.

Несмотря на это, добавил госсекретарь, музыка "остается весомой частью" его жизни.

"С тех пор, как я услышал от родителей "A Hard Day's Night". Это была любовь с первого взгляда", - сказал Блинкен.

Американский чиновник отметил, что музыка - "отличный способ для всех нас показать, кто мы, откуда мы, что мы любим, а также узнать о других".

Ранее Главред писал о том, как Джонни Деппа нашли без сознания в гостиничном номере в столице Венгрии Будапеште. Актера забрали в одну из местных больниц в тяжелом состоянии. Это произошло как раз перед выступлением хард-роковой группы Hollywood Vampires, участником которой является Депп и который приехал с концертом в Будапешт в рамках тура.

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новости США Энтони Блинкен
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