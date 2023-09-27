Уже несколько дней нет новостей об одном из направлений фронта: что произошло

Вероятно, российские войска подтягивают резервы и готовят новые штурмы.

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ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

Уже несколько дней наблюдается информационное затишье относительно попыток российских оккупантов штурмовать на Луганском фронте. Глава Северодонецкой ОВА Роман Власенко перечислил причины, которые, по его мнению, могли это вызвать.

В эфире проекта Радио Свобода "Донбасс. Реалии" Власенко отметил, что на указанном участке фронта россияне понесли немалые потери. Теперь их усилия направлены на подтягивание резервов - в частности, резервов 25 общевойсковой армии РФ.

Кроме того, оккупанты готовятся и к боям зимой.

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"Первое - это то, что они вынуждены подтянуть новые резервы. Я думаю, что ни для кого не секрет, что подтягивают 25-ю общевойсковую армию. Сейчас расквартируются, в тылах располагаются, строят новые лагеря временные. Готовятся к зиме. Думаю, как раз происходят определенные логистические мероприятия. Какие-то, возможно, тренировки, обустройство новых позиций", - сказал он.

Власенко также отметил, что российские оккупанты готовятся к новым штурмам - авиация, артиллерия врага работают.

"Они пытаются как раз этим (авиацией и артиллерией - Главред) компенсировать отсутствие наземных операций. Думаю, что стоит ждать новых операций, но в последнюю неделю ощущается такая определенная оперативная "пауза", - отметил глава Северодонецкой ОВА.

Россияне лихорадочно окапываются за Работино

В свою очередь, мэр Мелитополя Иван Федоров заметил, что после деоккупации Работино россияне начали возводить новые укрепления к северу от Токмака - вдоль дороги, ведущей к освобожденному населенному пункту.

По его словам, на границе Донецкой и Запорожской областей для построения фортификаций начали загонять бетоновозы.

Отдельно представитель Мариупольской мэрии Петр Андрющенко сегодня сообщал, что оккупанты прокладывают железнодорожные пути через оккупированный Мариуполь, чтобы меньше зависеть в логистических потребностях от Крымского моста.

Ситуация на фронте - данные Генштаба

Согласно вечерней сводке, россияне продолжали сбрасывать авиабомбы на деоккупированную Андреевку. Прошел бой в районе Григоровки на Бахмутском направлении - россиянам "дали по зубам".

8 атак врага было отбито в районе Марьинки; россияне пробовали брать штурмом Равнополь Донецкой области.

Вместе с тем, ВСУ продолжали наступление на Мелитопольском направлении, ведут штурмы под Бахмутом.

Война в Украине - последние новости

Продолжаются бои в районе Клещиевки, россиян лишили доступа к подходам в село. Впрочем, оккупанты не сдаются и пытаются идти в новые атаки.

Эти атаки, по словам военных, уже не являются "мясными" штурмами, поскольку к ним привлекают кадровые войска. Также враг интенсивно использует ударные БПЛА. В ВСУ констатируют, что у противника, к сожалению, до сих пор преимущество в артиллерии и снарядах.

Как отмечал Институт изучения войны, Силы обороны достигли северной окраины Новопрокоповки (13 км от Орехово) на Запорожье за последние сутки. Тактическая ситуация в Вербовом остается неясной.

Вместе с тем, генерал Александр Тарнавский сегодня, 27 сентября, анонсировал "хорошие новости" с Таврического направления. До этого на новые успехи ВСУ намекал президент Владимир Зеленский.

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