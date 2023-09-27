Уже несколько дней нет новостей об одном из направлений фронта: что произошло

Уже несколько дней наблюдается информационное затишье относительно попыток российских оккупантов штурмовать на Луганском фронте. Глава Северодонецкой ОВА Роман Власенко перечислил причины, которые, по его мнению, могли это вызвать.
В эфире проекта Радио Свобода "Донбасс. Реалии" Власенко отметил, что на указанном участке фронта россияне понесли немалые потери. Теперь их усилия направлены на подтягивание резервов - в частности, резервов 25 общевойсковой армии РФ.
Кроме того, оккупанты готовятся и к боям зимой.
"Первое - это то, что они вынуждены подтянуть новые резервы. Я думаю, что ни для кого не секрет, что подтягивают 25-ю общевойсковую армию. Сейчас расквартируются, в тылах располагаются, строят новые лагеря временные. Готовятся к зиме. Думаю, как раз происходят определенные логистические мероприятия. Какие-то, возможно, тренировки, обустройство новых позиций", - сказал он.
Власенко также отметил, что российские оккупанты готовятся к новым штурмам - авиация, артиллерия врага работают.
"Они пытаются как раз этим (авиацией и артиллерией - Главред) компенсировать отсутствие наземных операций. Думаю, что стоит ждать новых операций, но в последнюю неделю ощущается такая определенная оперативная "пауза", - отметил глава Северодонецкой ОВА.
Россияне лихорадочно окапываются за Работино
В свою очередь, мэр Мелитополя Иван Федоров заметил, что после деоккупации Работино россияне начали возводить новые укрепления к северу от Токмака - вдоль дороги, ведущей к освобожденному населенному пункту.
По его словам, на границе Донецкой и Запорожской областей для построения фортификаций начали загонять бетоновозы.
Отдельно представитель Мариупольской мэрии Петр Андрющенко сегодня сообщал, что оккупанты прокладывают железнодорожные пути через оккупированный Мариуполь, чтобы меньше зависеть в логистических потребностях от Крымского моста.
Ситуация на фронте - данные Генштаба
Согласно вечерней сводке, россияне продолжали сбрасывать авиабомбы на деоккупированную Андреевку. Прошел бой в районе Григоровки на Бахмутском направлении - россиянам "дали по зубам".
8 атак врага было отбито в районе Марьинки; россияне пробовали брать штурмом Равнополь Донецкой области.
Вместе с тем, ВСУ продолжали наступление на Мелитопольском направлении, ведут штурмы под Бахмутом.
Война в Украине - последние новости
Продолжаются бои в районе Клещиевки, россиян лишили доступа к подходам в село. Впрочем, оккупанты не сдаются и пытаются идти в новые атаки.
Эти атаки, по словам военных, уже не являются "мясными" штурмами, поскольку к ним привлекают кадровые войска. Также враг интенсивно использует ударные БПЛА. В ВСУ констатируют, что у противника, к сожалению, до сих пор преимущество в артиллерии и снарядах.
Как отмечал Институт изучения войны, Силы обороны достигли северной окраины Новопрокоповки (13 км от Орехово) на Запорожье за последние сутки. Тактическая ситуация в Вербовом остается неясной.
Вместе с тем, генерал Александр Тарнавский сегодня, 27 сентября, анонсировал "хорошие новости" с Таврического направления. До этого на новые успехи ВСУ намекал президент Владимир Зеленский.
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