Голос країни-12 - 5 выпуск слепых прослушиваний: кто пополнил команды звездных тренеров

Голос країни-12 - как прошел 5 выпуск слепых прослушиваний / Пресс-служба

20 февраля на канале 1+1 состоялся 5 выпуск слепых прослушиваний 12 сезона вокального шоу Голос країни. Мест в командах звездных тренеров остается все меньше, а талантливых вокалистов, которые мечтают своим голосом прославить Украину по-прежнему очень много.

Кому удалось попасть на проект и сделать первый шаг на пути к мечте, читайте далее.

Наследственный массажист Александр Олещук(Hallelujah - Leonard Cohen) рад помогать людям становиться здоровыми и сильными. Однако он уверен, его истинное призвание - музыка, посредством которой также можно исцелять людские души. Его талант в полной мере поможет раскрыть звездный тренер Надя Дорофеева.

В команду Потапа попала группа GuliGuli (Blinding Lights - The Weeknd), которые считают себя популяризаторами украинской фолк-музыки. Ведь по их мнению она может быть уникальной и современной.

Команду Святослава Вакарчука своим неповторимым вокалом украсит Дарья Забелина(Твої гріхи -Тина Кароль) - певица в ресторане, которая мечтает вывести свою музыкальную карьеру на новый уровень.

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Талантливый хирург Нарек Амирян(Nessun dorma - Puccini) пришел на проект показать мощь и силу своего целебного голоса. Его вокальный талант сумел развернуть все четыре тренерских кресла, однако поющий хирург выбрал Надю Дорофееву в качестве звездного тренера.

Михаил Герасимчук(JOMO - MONATIK) доверился голосу своей души, и пришел на слепые прослушивания для того чтобы воплотить свою мечту в реальность и стать настоящим музыкантом. В этом ему поможет Потап.

Команду Оли Поляковой пополнила Виктория Литвинчук(It’s A Sin - Pet Shop Boys) - финалистка первого сезона Голос.Діти и участница 9 сезона Голосу країни.

Еще одна финалистка проекта Голос.Діти (5 сезон) Карина Столаба(What's Up - Non Blondes) попала на слепые прослушивания. Шанс себя проявить на большой сцене вокалистке дал звездный тренер Потап.

Валерия Бутурлина(All By Myself - Céline Dion) готовилась к участию в шоу целых пять лет, и ее труды получили достойное вознаграждения - певица развернула все четыре кресла и приняла решения продолжать участие на Голосе в команде Оли Поляковой.

Ради сцены Александр Коржов(Птичка - HammAli & Navai) отказался от спортивной карьеры. Его жертва не была напрасной - вокалист прошел слепые прослушивания и попал в команду Святослава Вакарчука.

Вероника Слюзалек(Додому - KALUSH feat. Skofka) также отправилась в команду Вакарчука после того, как развернула к себе все четыре тренерских кресла.

В команду Второго шанса под тренерством Александры Зарицкой и Андрея Мацолы попали Андрей Григорский (Ти дочекайся мене - Александр Пономарев) и Екатерина Офлиян (Найти своих -Тины Кароль).

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