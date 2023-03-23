Мир наизнанку: Дмитрий Комаров станет шахтером на изумрудном руднике Колумбии

"Казино посреди Анд": Дмитрий Комаров покажет, на что идут колумбийцы ради поиска изумрудов, и побывает в гостях у шахтера, ставшего миллионером.

Мир наизнанку Колумбия - Дмитрий Комаров в поисках изумрудов / Пресс-служба

В пятницу, 24 марта, в 19:30 на телеканале 1+1 Украина покажут новый эпизод Мира наизнанку, снятый до полномасштабного вторжения. Команда проекта продолжает цикл программ об изумрудном регионе Колумбии.

В новом выпуске Дмитрий Комаров отправится в город Музо, который еще называют изумрудной столицей или "казино посреди Анд". Все потому, что 90% самых дорогих камней в мире добывают именно в шахтах поблизости, а найти "свой" камень и моментально разбогатеть здесь может каждый.

Работа шахтера очень опасна. В темной скользкой шахте колумбийцам грозят не только обвалы и нехватка кислорода, но и повышенный уровень подземных вод. Но несмотря на опасность, желающих работать в изумрудных шахтах много.

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Для обычных колумбийцев это одна из немногих возможностей "выиграть по-крупному". Они надеются найти тот самый изумруд, а на вырученные средства осуществить мечту – оплатить учебу, купить дом для родителей или отправиться в путешествие.

Дмитрий Комаров испытает на себе особенности работы шахтером и спустится в рудник, глубиной 18 метров. Добыча изумрудов там производится с помощью бурения. Вручную шахтеры обрабатывают сотни килограммов породы. Эта работа - не для слабых.

Мир наизнанку Колумбия - Дмитрий Комаров в поисках изумрудов / Пресс-служба

"Работа не детская. Теперь когда я буду видеть изумруды в ювелирных магазинах, буду вспоминать, каким тяжелым трудом они достаются из-под земли", - прокомментировал свой новый опыт Дмитрий Комаров.

Кроме того, в новом выпуске, путешественник познакомится с мужчиной, которому удалось на шахте найти желанный камень и стать миллионером.

На что он потратил вырученные средства и как прошел рабочий день Дмитрия Комарова в изумрудной шахте, смотрите в четвертом выпуске "Мир наизнанку. Колумбия " 24 марта в 19:30 на телеканале 1+1 Украина.

Мир наизнанку Колумбия - Дмитрий Комаров в поисках изумрудов / Пресс-служба

Напомним, сезон о Колумбии Дмитрий Комаров снял до полномасштабного вторжения. Команда проекта решила показать новые выпуски, чтобы поддержать украинцев в сложные времена и подарить положительные эмоции.