УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Шоу

Мир наизнанку: Дмитрий Комаров станет шахтером на изумрудном руднике Колумбии

23 марта 2023, 14:25
"Казино посреди Анд": Дмитрий Комаров покажет, на что идут колумбийцы ради поиска изумрудов, и побывает в гостях у шахтера, ставшего миллионером.
Мир наизнанку Колумбия-Дмитрий Комаров в поисках изумрудов
Мир наизнанку Колумбия - Дмитрий Комаров в поисках изумрудов / Пресс-служба

В пятницу, 24 марта, в 19:30 на телеканале 1+1 Украина покажут новый эпизод Мира наизнанку, снятый до полномасштабного вторжения. Команда проекта продолжает цикл программ об изумрудном регионе Колумбии.

В новом выпуске Дмитрий Комаров отправится в город Музо, который еще называют изумрудной столицей или "казино посреди Анд". Все потому, что 90% самых дорогих камней в мире добывают именно в шахтах поблизости, а найти "свой" камень и моментально разбогатеть здесь может каждый.

Работа шахтера очень опасна. В темной скользкой шахте колумбийцам грозят не только обвалы и нехватка кислорода, но и повышенный уровень подземных вод. Но несмотря на опасность, желающих работать в изумрудных шахтах много.

видео дня

Для обычных колумбийцев это одна из немногих возможностей "выиграть по-крупному". Они надеются найти тот самый изумруд, а на вырученные средства осуществить мечту – оплатить учебу, купить дом для родителей или отправиться в путешествие.

Дмитрий Комаров испытает на себе особенности работы шахтером и спустится в рудник, глубиной 18 метров. Добыча изумрудов там производится с помощью бурения. Вручную шахтеры обрабатывают сотни килограммов породы. Эта работа - не для слабых.

Мир наизнанку Колумбия-Дмитрий Комаров в поисках изумрудов
Мир наизнанку Колумбия - Дмитрий Комаров в поисках изумрудов / Пресс-служба

"Работа не детская. Теперь когда я буду видеть изумруды в ювелирных магазинах, буду вспоминать, каким тяжелым трудом они достаются из-под земли", - прокомментировал свой новый опыт Дмитрий Комаров.

Кроме того, в новом выпуске, путешественник познакомится с мужчиной, которому удалось на шахте найти желанный камень и стать миллионером.

На что он потратил вырученные средства и как прошел рабочий день Дмитрия Комарова в изумрудной шахте, смотрите в четвертом выпуске "Мир наизнанку. Колумбия " 24 марта в 19:30 на телеканале 1+1 Украина.

Мир наизнанку Колумбия-Дмитрий Комаров в поисках изумрудов
Мир наизнанку Колумбия - Дмитрий Комаров в поисках изумрудов / Пресс-служба

Напомним, сезон о Колумбии Дмитрий Комаров снял до полномасштабного вторжения. Команда проекта решила показать новые выпуски, чтобы поддержать украинцев в сложные времена и подарить положительные эмоции.

шоу-бизнес Мир наизнанку Дмитрий Комаров проект Мир наизнанку новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:43

Не только просто, но и дешево: очень вкусный рецепт закуски Сюрприз цыпленка на Пасху 2023

14:25

Мир наизнанку: Дмитрий Комаров станет шахтером на изумрудном руднике Колумбии

14:25

Передали все, что могли: президент Чехии загрустил насчет военной помощи для УкраиныВидео

14:21

В Киево-Печерской лавре заявили, что монахи оттуда не будут выселятьсяВидео

14:17

"Успеха и так не было": в России объяснили провал гастрольного тура запроданки ПовалийВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:07

Павел Зибров эксклюзивно в ЖВЛ рассказал, почему дочь отменила свадьбу с бизнесменомВидео

14:01

Зеленский прибыл в Херсонскую область: провел совещание и наградил воинов ВСУВидео

13:41

Адвокат спрогнозировал, как ордер на арест Путина повлияет на военную помощь от Запада УкраинеВидео

13:22

"Ударим ракетами по Бундестагу и Офису Шольца": в РФ разразились угрозами ГерманииВидео

Реклама
13:19

Что нельзя делать с вещами умершего человека, чтобы не сохранить энергию смерти

13:03

Китай "забыл" два главных пункта: Загородний объяснил, что не так с "мирным планом" ПекинаВидео

12:48

Фаворитку Евровидения-2023 Loreen обвинили в плагиате хита у украинской певицыВидео

12:37

"Мы сами ушли": депутат Госдумы назвал достижением России побег оккупантов из ХерсонаВидео

12:10

Как применять оливковое масло: шесть умных способовВидео

11:55

Был надежным и мужественным: в боях под Бахмутом погиб младший сержант из Харьковской области

11:45

Войска РФ продвинулись на Луганщине и попытаются захватить Купянск – разведка БританииВидео

11:41

Звезда "Москва слезам не верит" бессильно "плюнула желчью" в сторону ЗеленскогоВидео

11:35

Россия может вести войну максимум до конца 2024 года – ГУРВидео

11:17

Гороскоп на завтра 24 марта 2023: Овну – большие проблемы, Рыбам - кризисВидео

10:57

Можно ли дарить, отдавать или выбрасывать цветок женское счастье: что говорят приметы

Реклама
10:50

Медведеву приснилось, что "Украина – часть РФ": он абсурдно объяснил причину вторженияВидео

10:45

Доллар будет уже не по 40: эксперт пояснил, что случится с курсом американской валюты в апрелеВидео

10:29

Россия может "подарить" свои земли Китаю: эксперт назвал фишку аренды территорий ПекинуВидео

10:17

Лорак третья: как выглядит рейтинг звезд-предателей УкраиныВидео

10:16

В Мелитополе взорвали экс-полицейского, который перешел на сторону оккупантовВидео

10:09

Мобилизация в ВСУ: юрист пояснил, кого могут снова взять на учет и призватьВидео

10:08

Кофе с маслом: удивительные сведения о нестандартном напиткеВидео

09:38

"Совсем скоро": командующий Сухопутных войск Сырский намекнул на контрнаступление ВСУ

09:31

В Белом доме рассмеялись над награждением Шойгу пилота, который врезался в беспилотник СШАВидео

09:29

"Нам повезло": жители разрушенных ракетой домов в Запорожье рассказали, как им удалось выжитьФотоВидео

09:08

В случае приезда Путина в Европу его должны арестовать и передать суду – БлинкенВидео

09:02

Загородний объяснил, будет ли Пекин аннексировать территории РФВидео

09:00

ВСУ уже перемололи 650 тысяч оккупантов, Европе самое время добить Россию - СунгуровскийЭксклюзив

08:44

У Байдена разнесли вопли Путина: пусть Россия заберет танки из Украины, раз боится снарядовВидео

08:40

Гороскоп на сегодня 23 марта 2023: Девам – раздражения, Скорпионам – напряжениеВидео

08:28

Си отправил сигнал миру, что не даст разгромить Путинамнение

08:05

Еще задолго до ордера МУС мы знали, что нет смысла разговаривать с Путиным - Кулеба

08:04

Пудель, хаски или овчарка: какие породы собак подходят каждому знаку зодиака

07:46

Путин собрался долго воевать, нужного готовиться к длительной поддержке Украины – СтолтенбергВидео

07:25

Си Цзиньпин не смог повлиять на желание Путина уничтожить Украину - Белый дом

Реклама
06:43

"Стратегический союз" РФ и Китая, которого нетмнение

06:34

Армия РФ может начать наступления на новых направлениях - ISW

03:55

"Разобьёт младенцев о камень": священник из РФ рассказал оккупантам, как убивать украинских детейВидео

03:00

"Китаю все равно, кто будет возглавлять РФ": эксперт назвал истинную цель визита Си Цзиньпина в МосквуВидео

02:33

Жизель Бюндхен в откровенных бикини впервые рассказала про болезненный развод с мужем-спортсменом

02:02

"Анастасия, вы спите с Джигурдой": довольную Волочкову вывели на чистую водуВидео

02:00

Пожар: Ксения Мишина показала соблазнительную фигуру в кожаных микро-трусахВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, как ВСУ сможет уничтожить Крымский мостВидео

00:40

Вкуснее в 10 раз: вымочите сельдь в секретном ингредиенте и удивите гостей бомбической закускойВидео

00:19

3-летняя дочь не дождалась папу: в боях под Кременной погиб 22-летний чемпион Европы по боксуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять