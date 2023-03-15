"Мир наизнанку. Колумбия": Дмитрий Комаров покажет, как ищут самые дорогие изумруды в мире

Самый известный путешественник Украины приглашает зрителей окунуться в увлекательный мир драгоценных сокровищ.

Мир наизнанку. Колумбия - Дмитрий Комаров в поисках изумрудов / Пресс-служба

В пятницу, 17 марта, в 19:30 на телеканале 1+1 Украина телезрителей ждут новые приключения Дмитрия Комарова в неизведанной Колумбии. В третьем выпуске Мира наизнанку, снятом до полномасштабного вторжения, путешественник станет искателем изумрудов и расскажет о необычном событии, дающем возможность разбогатеть простым колумбийцам.

Команда отправится в регион города Мусо, где добывают самые дорогие изумруды в мире. Говорят, что драгоценные камни там лежат прямо под ногами, но найти их не так уж и просто. Дорога к шахтам лежит по опасной тропе и скрыта в джунглях Колумбии от посторонних взглядов.

Дмитрий Комаров познакомит зрителей с балладорой – уникальным событием, которое дает возможность разбогатеть простым колумбийцам. В надежде навсегда изменить свою жизнь они ищут драгоценности в переработанной породе, оставленной владельцами изумрудных шахт. Людей, которые занимаются поиском драгоценных камней, называют гуакеро.

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Мир наизнанку. Колумбия - Дмитрий Комаров в поисках изумрудов / Пресс-служба

Дмитрий побывает в роли кладоискателя и испытает свою удачу вместе с сотней других гуакеро. В выпуске зрители узнают, почему эти изумруды назвали кровавыми, сколько стоил самый дорогой изумруд, найденный гуакеро, и как на самом деле живет население одного из самых богатых сокровищами регионов мира.

Стоит отметить, изумруды колумбийского происхождения считаются лучшими и самыми дорогими в мире. Найдет ли Дмитрий Комаров свой собственный изумруд, смотрите в эту пятницу, 17 марта, в 19:30 на 1+1 Украина.

Мир наизнанку. Колумбия - Дмитрий Комаров в поисках изумрудов / Пресс-служба

Напомним, сезон о Колумбии Дмитрий Комаров снял до полномасштабного вторжения. Команда проекта решила показать новые выпуски, чтобы поддержать украинцев в сложные времена и подарить положительные эмоции.