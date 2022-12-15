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Ведущие Сніданку з 1+1, актрисы Женского Квартала и Wellboy исполнят колядку в проекте "Ты не один"

15 декабря 2022, 21:10
Большая рождественская коллаборация напомнила артистам о духе настоящего праздника.
Ты не один - рождественский проект от 1+1
Wellboy, ведущие Сніданку з 1+1 Людмила Барбир и Валентина Хамайко, и участницы Женского Квартала Анастасия Оруджова, Вера Кекелия и Марта Адамчук на "Ты не один" - рождественском проекте от 1+1 / Пресс-служба

В это Рождество, 25 декабря, в 21:00 на телеканале ТЕТ телезрители увидят музыкальный рождественский проект под названием "Ты не один". Над его созданием работает команда телеканала 1+1 Big Brave Events вместе с фестивалем Atlas.

В музыкальном рождественском проекте ожидаются выступления звезд, которые будут совмещены с теплыми разговорами с героями нового времени - волонтерами, представителями культурного и волонтерского фронтов. Одним из рождественских подарков станет большая коллаборация – ведущие Сніданку з 1+1 Людмила Барбир и Валентина Хамайко споют одну из самых известных украинских колядок "Добрий вечір тобі, пане Господарю" вместе с участницами Женского Квартала - Анастасией Оруджовой, Верой Кекелией и Мартой Адамчук, а также Wellboy.

В такое непростое для страны время участники проекта объединились, чтобы создать атмосферу семейного уюта и поддержать каждого украинца. По словам Людмилы Барбир, настоящей гуцулки, рожденной в Карпатах, эта колядка – одна из ее самых любимых, поскольку она пела ее в родительском доме еще с детства.

Ты не один - рождественский проект от 1+1
Ты не один - рождественский проект от 1+1 / Пресс-служба

"Колядка "Добрий вечір тобі, пане Господарю" - одна из многих, которые я знала с самого детства. На западе Украины эту традицию берегли и не прерывали - колядовать на рождественские праздники. Поэтому, конечно, только я научилась петь, то сразу ходила колядовать. Я пела ее дома с детства, в школе, на концертах. Также исполняли в студии "Сніданку з 1+1". Не знаю, сколько раз за свои годы я пела "Добрий вечір тобі". Колядка символизирует благосостояние, здоровье, прибыль в семье" - поделилась Барбир.

Особенностью номера станет необычная локация – сценическая гримерная, в которой звезды соберутся вместе и споют под гитарным аккомпанемент Wellboy.

"Сценка в гримерке – отражает наши реалии, - рассказывает актриса Женского Квартала Настя Оруджова. - Мы снимали ее после очередного обстрела столицы, собирались на съемки без света. А из-за долгой воздушной тревоги накануне, график сместился и наши съемки затянулись допоздна - мы едва успели вернуться домой до начала комендантского часа! Но, вопреки всему, враг не отберет у нас праздник. Мы все равно встретим Рождество и Новый год – несмотря на отсутствие света или воздушные тревоги!"

Со своей стороны WELLBOY рассказал, что подготовка к концерту "Ты не один" навеяла ему приятные рождественские воспоминания из детства. Певец признался: на праздники вся его семья собиралась вместе и пела песни.

"Мы всегда на Рождество собирались дома огромной семьей. К нам приезжала бабушка из соседнего села вместе с баяном, мы играли и пели много песен. Особенно помню, как наготовленную еду ели по нескольку дней, вот так ее было много. В такие дни особенно все мы мечтали о следующем годе, какие события нас ожидают. Я очень долго не виделся с семьей и на Рождество, наконец, вернусь домой и увижу всех", - отметил исполнитель.

Напомним, что по формату рождественского проекта, впервые украинские артисты, военнослужащие, волонтеры, деятели культуры, представители ГСЧС и других служб соберутся в камерной и уютной атмосфере, чтобы поделиться своими рождественскими традициями и детскими воспоминаниями. Зрителей ждут неожиданные музыкальные коллаборации, украинские песни, которые стали хитами во время полномасштабной войны, а также аутентичные рождественские колядки в современном музыкальном обрамлении. Популярные любимые артисты споют с представителями новой современной музыки, которая получила мощный импульс после с 24 февраля.

Проект "Ты не один" будет иметь благотворительную составляющую - каждый неравнодушный сможет создать рождественское настроение и отправить подарок маленьким подопечным благотворительного проекта СОС "Дитячі містечка", который занимается семьями и детьми-сиротами. К слову, сами артисты также не оставят украинских детей без подарков, и кому-то выпадет уникальная возможность получить рождественский сюрприз от участников проекта.

Не пропустите рождественский проект "Ты не один" 25 декабря в 21:00.

Рождество 1+1 Медиа Сніданок з 1+1 Женский Квартал
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