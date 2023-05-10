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Возвращение Олега Винника и новые прогнозы Буданова: что покажет Вечерний Квартал в новых выпусках

Анна Подгорная
10 мая 2023, 18:45 обновлено 10 мая, 18:46
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Субботний заряд хорошего настроения для ценителей качественного юмора обеспечен.
Премьера новых выпусков Вечернего Квартала
Премьера новых выпусков Вечернего Квартала / Пресс-служба

13 и 20 мая в 19:30 на телеканале 1+1 Украина состоится премьера новых выпусков Вечернего Квартала. Юмор - тоже оружие, поэтому актеры Вечернего Квартала и Женского Квартала объединились, чтобы положительных эмоций было больше. В новых благотворительных концертах юмористы покажут номера на самые актуальные темы.

"Даже в это непростое время юмор заряжает, вдохновляет, и без него никак, потому что это часть нашего ДНК и никто не вырвет его из наших сердец. Так что смеемся, значит побеждаем", - говорит актер Вечернего Квартала Юрий Ткач.

В новых выпусках юмористической программы зрители увидят Александра Пикалова в роли Виктора Януковича. На этот раз бывший президент-беглец будет сдавать экзамен... на знание украинского языка и истории.

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Также на сцене Вечернего квартала появится Олег Винник, но в исполнении Степана Казанина. Не первый месяц светские медиа пытаются выяснить, где же сейчас певец. Вот "кварталовцы" решили пофантазировать и сделали юмористическую миниатюру о том, как одна из "волчиц", которую сыграла Татьяна Песик, вдруг встретила своего кумира. Как прошла такая неожиданная встреча, зрители узнают в новых выпусках Вечернего Квартала. А Юрий Великий в образе Кирилла Буданова представит, как глава ГУР будет праздновать... поминки.

Не обойдется и без музыкальных номеров. Актрисы Женского Квартала презентуют свою версию "Парової машини", а также исполняют трогательную песню-посвящение защитникам и защитницам.

Традиционно билеты на концерт не продавались. Среди зрителей - военные, пограничники, переселенцы. С момента полномасштабного российского вторжения актеры и актрисы Студии Квартал 95 не оставались в стороне и ежедневно помогают Украине, осуществляя волонтерскую деятельность, дают благотворительные концерты, выступая в воинских частях, госпиталях, бомбоубежищах.

Настраивайтесь на позитивный настрой и не пропустите новые выпуски Вечернего Квартала 13 и 20 мая в 19:30 на телеканале 1+1 Украина.

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