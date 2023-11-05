Звезду 'Сумерек' и 'Бэтмена' заподозрили в тайном отцовстве: его выдала одна деталь

Избранница голливудского актера-звезды "Сумерек" - Роберта Паттинсона Сьюки Уотерхаус, похоже, беременна. Журналисты Daily Mail случайно сфотографировали девушку с "животиком", когда та прогуливалась с Робертом по улицам Лос-Анджелеса.
Пара влюбленных, которая вместе уже 5 лет, не делала никаких официальных заявлений. Не было и никаких упоминаний о вероятной беременности Уотерхаус, отмечают журналисты.
На опубликованных фотографиях папарацци Сьюки в черном свитере на молнии от Burberry и спортивных шортах серого цвета. Лук девушка подчеркнула парой черных кроссовок и кепкой бежевого цвета.
Впрочем, возлюбленной Паттинсона не удалось скрыть округлившегося животика, что подтолкнуло журналистов к догадкам о беременности избранницы голливудского актера.
Что известно о романе Паттинсона и Уотерхаус
Уотерхаус и Паттинсон вместе с 2018 года, но публике они в этом признались только в прошлом году - когда вместе посетили мероприятие.
Пара не любит публичность, поэтому все ключевые события совместной жизни держит в тайне.
Паттинсон дебютировал в 2004 году. Самые заметные кинокартины с ним с тех пор - "Гарри Поттер и Кубок Огня", "Сумерки", "Бэтмен", "Маяк" и др.
Уотерхаус, в свою очередь, известна прежде всего своей модельной карьерой, но имела опыт работы в ТВ-шоу. Также снималась в фильмах "С любовью, Рози", "Гордость и предубеждение и Зомби".
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