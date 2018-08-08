Вратарь Лунин легко устранил соперника в «Реале»

Андрей Лунин уже освоился в "Реале"

Голкипер мадридского «Реала» Кико Касилья принял решение покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как утверждает Cadena COPE, на этот шаг испанец решился из-за проигранной конкуренции новому вратарю «сливочных» Андрею Лунину. Отмечается, что футболист уже уведомил руководство «королевского клуба» о желании сменить команду.

31-летний Касилья выступает за «Реал» с 2015 года. В предыдущем сезоне чемпионата Испании он провел десять матчей, в которых пропустил 11 мячей.

Украинец Лунин перешел в «Реал» этим летом из луганской «Зари».

Напомним, украинский вратарь Андрей Лунин рассказал подробности своего перехода в стан победителей Лиги чемпионов – мадридского "Реала".