"Я **** ваших матерей": звезда Баварии угодил в скандал после того, как отведал стейк за 1200 евро

Франк Рибери / dynamo.kiev.ua

Знаменитый французский футболист мюнхенской Баварии Франк Рибери угодил в скандал после того, как в Дубае отведал "золотой" стейк стоимостью 1200 евро.

В Сети пользователи раскритиковали Рибери за трату денег, после чего француз жестко ответил завистникам в Twitter.

"Давайте сразу все проясним в 2019 году. Начнем с завистливых, злобных, с тех, кого зачали из-за порванного презерватива. *** я ваших матерей, ваших бабушек и даже семейное древо. Я вам ничем не обязан. Я добился успеха благодаря Богу, себе, моей семье и моим друзьям, которые верили в меня. Остальные — это камешки в моих ботинках", - написал он.

Отметим, что руководство Баварии применило санкции к Рибери, который резко отреагировал на критику болельщиков.

"Рибери употребил выражения, которые неприемлемы для Баварии. Подобные слова Франк никогда не может использовать, потому что служит образцом для подражания и несет ответственность за репутацию Баварии. Вчера я долго разговаривал с Франком и сказал ему, что он получит серьезный штраф. Он принял это наказание", – цитирует спортивного директора мюнхенцев Хасана Салихамиджича официальный сайт клуба.

Напомним, ранее поеданием золотого стейка похвастался популярный российский певец Филипп Киркоров.