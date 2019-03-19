Шевченко вызвал в сборную натурализованного форварда Шахтера

Жуниор Мораес вызван в сборную Украины / ФК Шахтер Донецк

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал форварда донецкого Шахтера Жуниора Мораеса в стан сине-желтых.

"Футболист, который живет в нашем государстве уже семь лет и связывает свое будущее с Украиной, прибудет в расположение команды сегодня утром.

С коллективом Жуниор познакомится на теоретическом занятии, которое состоится до обеда. Вечером же новичок главной команды страны примет участие в первой для себя тренировке в составе сборной", - сообщила пресс-служба ФФУ.

Напомним, накануне стало известно о том, что Мораес официально получил украинское гражданство.

Как известно, Мораес угодил в скандал после того, как в 2018 году заключил контракт с Шахтером после трех лет выступления за киевское Динамо.

Переход Мораеса в стан горняков вызвал широкий резонанс как у болельщиков, так и у специалистов, а президент Динамо Игорь Суркис назвал своего бывшего футболиста "обманщиком" и заявил, что Мораес обещал ему не переходить в Шахтер.