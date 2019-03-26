Шевченко назвал главный фактор победы над Люксембургом

Андрей Шевченко / fcdynamo.kiev.ua

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил о том, что в матче против Люксембурга его подопечные заслужили везение.

"Хочу сделать большой комплимент Люксембургу. Еще перед матчем я сказал, что эта команда умеет играть футбол. Тем более, они сегодня показали великолепные физические данные. Команда бежала до конца, у них есть неплохие быстрые игроки, которые создали нам большие проблемы".

Вместе с тем он обратил внимание на то, что украинские футболисты допустили ошибки, а также потеряли структуру игры.

"Я не могу предъявить кому-то претензии. Нам повезло, мы выиграли этот матч. Единственное, мы проиграли очень много единоборств и подборов. В этом плане команда не совсем хорошо сыграла", - добавил Шевченко.

Напомним, украинские футболисты увезли из Люксембурга победу со счетом 1:2.