Аякс - Тоттенхэм: анонс ответного полуфинала Лиги чемпионов, где смотреть, оценки букмекеров

Тоттенхэм - Аякс / Reuters

Сегодня, 8 мая, определится второй финалист текущего розыгрыша Лиги чемпионов: на поле Амстердам Арены в ответном матче сойдутся Аякс и Тоттенхэм.

Аякс - Тоттенхэм: предматчевые расклады

Амстердамцы уже забили более 160 голов за сезон, что является рекордом Голландии, они уже стали первой в истории командой, дошедшей до полуфинала ЛЧ с самого низа – пройдя три квалификационных раунда, стали первым с 2005 года полуфиналистом ЛЧ не из топ-5 лиг Европы. Сошли с дистанции Бенфика и Бавария, отправлены за борт после очных встреч Реал и Ювентус, а Аякс всего в шаге от финала.

Первый матч завершился неожиданной гостевой победой со счетом 0:1, и к ответной встрече команда Эрика тен Хага подходит с отличными шансами на общий успех. Помимо крайне комфортного задела после первой игры Аякс будет играть на родном стадионе при поддержке своих болельщиков.

Ко второй игре команда подойдет в хорошем настроении: в кубке Голландии был повержен Виллем II, а в чемпионате амстердамцы за два тура до конца делят первое место с ПСВ. Команда прибавляет от матча к матчу. Но главной мотивацией хозяев будет, разумееся, попадание в финал, в котором последний раз Аякс играл в 1997 году, и сейчас, спустя более 20 лет очень близок к тому, чтобы сравняться с великой командой ван Гаала.

У Тоттенхэма все не так радужно: в последних шести матчах команда проиграла пять раз, а отрицательный результат первого матча, безусловно, осложняет "шпорам" задачу. Тем не менее, шансы у команды Почеттино будут: в первой игре она действовала зажато, но в ответной игре им просто придется играть в открытый футбол. Плюс в строй вернется Сон, главная ударная сила англичан в отсутствие Кейна.

Составы Аякса и Тоттенхэма

Ориентировочный состав Аякса: Андре Онана - Нуссаир Мазрауи, Дэйли Блинд, Николас Тальяфико, Маттейс де Лигт - Душан Тадич, Лассе Шене, Френки де Йонг, Хаким Зиеш, Донни ван де Бек - Давид Нерес

Ориентировочный состав Тоттенхэма: Уго Льорис - Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес - Виктор Ваньяма, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Лукас Моура - Сон Хын Мин

Прогнозы букмекеров на матч Аякс – Тоттенхэм

Так, букмекерская компания Parimatch на победу Аякса выставила коэффициент 2.25, на победу Тоттенхэма — 3.15, ничья — 3.6. Выход "жидов" в финал оценивается в 1.31, а "шпор" в 3.63.

William Hill верят в победу амстердамцев - 2.25, на победу лондонского коллектива предлагается коэффициент 3.1, а ничья — 3.5. Выход голландцев в финал — 1.28, Тоттенхэма — 3.5.

В Bet365 на победу в матче Аякса предлагают коэффициент 2.30, на победу англичан — 3.10. На ничью выставлен показатель 3.7. Выход хозяев в следующую стадию оценивается в 1.33, "шпор" — 3.25.

Аналитики Фаворит Спорт также считают более вероятными и победа Аякса в этом матче, и общий успех хозяев, выставив на поединок такие коэффициенты: победа Аякса — 2,10, ничья — 3,60, победа Тоттенхэма — 3,50. Проход Аякса — 1,26, проход Тоттенхэма — 3,90.

Марафон : победа Аякса — 2,15, ничья — 3,75, победа Тоттенхэма — 3,44. Проход Аякса в финал — 1,30, проход Тоттенхэма — 3,74.

Где смотреть матч Аякс – Тоттенхэм

В Украине в прямом эфире поединок Аякс — Тоттенхэм смотреть можно будет на телеканале Футбол 2, начало трансляции поединка - 22:00 по киевскому времени. Кроме того, трансляцию из Амстердама проведут российские вещатели Матч ТВ и Матч! Футбол 1, белорусский Беларусь 5 и казахский Казспорт.