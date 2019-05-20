"Он пахнет счастьем": у известного украинского футболиста родился сын

У полузащитника сборной Украины и венгерского Фехервара 25-летнего Ивана Петряка родился сын.

Супруга футболиста Юлия родила малыша 20 мая в одном из украинских роддомов.

"Он пахнет счастьем. Спасибо вселенной за сына, я знаю, ты будешь лучшим папулей на свете, мы любим тебя безгранично", — написала она Ивану в соцсетях.

Мальчика назвали Гордей. Его вес — 4130 г, рост — 56 см.

Напомним, что в финишировавшем сезоне Петряк стал чемпионом Венгрии в составе Ференцвароша, который в этом году Ребров привел к чемпионству в свой первый сезон. Но чемпионскую медаль Иван так и не получил из-за скандального перехода в другой венгерский клуб — МОЛ Види, переименованный в новом сезоне в Фехервар.

Как сообщалось, 6 мая Меган Маркл родила сына. Ребенок принца Гарри и Меган стал седьмым в очереди на трон, и восьмым правнуком королевы и принца Филиппа.