"Он упал в моих глазах": Рианчо заявил, что разочаровался в Шевченко

Рауль Рианчо / dynamo.kiev.ua

Кандидат на пост тренера киевского Динамо испанец Рауль Рианчо раскритиковал время проведенное в сборной Украины. Рианчо серьезно прошелся по наставнику национальной сборной.

По его словам, он до сих пор продолжает решать проблемы с Федерацией футбола.

"Я провел на Украине пять лет. Половина из них были очень счастливыми, а другая стала разочарованием из-за проблем с УАФ. Мне дали слово. На Украине, как и в Испании, если договариваешься и жмешь руку, то не нужно подписывать никаких документов. Это называется "договор дороже денег". А тут получилось, что никакие рукопожатия не помогают", - сказал Рианчо Tribuna.com.

О человеческих качествах Андрея Шевченко у испанского тренера испортилось впечатление.

"Шевченко и Павелко футболят меня один к другому. И никто ничего не может решить. Когда я звоню Павелко и говорю, что вы не выполнили того, о чем мы договаривались, он отвечает, что все сделал. Тогда Шевченко не сдержал своего слова? И Павелко мне не отвечает. Но я хочу эту страницу перевернуть.Шевченко упал в моих глазах. На этом тема закрыта", - добавил испанец.