Олимпик обратился к Зеленскому за помощью

17 июня 2019, 14:08

Руководство клуба зарегистрировало петицию на сайте президента Украины.

Олимпик
Олимпик / Укринформ

Руководство донецкого Олимпика зарегистрировало петицию на сайте президента Украины, в которой попросила Владимира Зеленского разобраться в правомерности действий Украинской ассоциации футбола.

На данный момент петиция набрала 33 голоса из 25 тысяч необходимых. 

"Ассоциация футбола Украины вместо защиты профессиональных футбольных клубов занимается их уничтожением! В 2017 году УАФ сфальсифицировала дело о договорных матчах против молодежных команд Олимпика. Позже шестерых футболистов навсегда лишили права заниматься делом их жизни. Теперь Олимпик на том же основании пытаются лишить права выступать в Премьер-лиге, отказав в выдаче аттестата на следующий сезон.

У нашей команды есть доказательства, что экспертизы, которые легли в основу всех обвинений, на самом деле никогда не проводились. УАФ просто подделала их, сделав наш клуб заложником своих кулуарных политических игр.

Просим президента Зеленского, как гаранта верховенства права в Украине, обратить внимание и публично отреагировать на эту ситуацию", – говорится в тексте петиции.

Петиция Олимпика / сайт президента Украины

Руководство Олимпика не собирается сдаваться в этой ситуации, и готово отстаивать свою честь даже в Арбитражном суде.

"Все, что делается сейчас УАФ, все делается против Олимпика. Мы шокированы позицией нашей футбольной власти, и удивлены, что вместо того, чтобы помогать клубам развиваться они делают все, чтобы они пропадали с футбольного небосклона. Я вообще не понимаю, как такое может быть, что когда клуб по спортивному принципу сохранил прописку, а его судьба решается в кулуарах УАФ. Благодарен руководителям всех клубов, которые нас поддержали и выразили желание, чтобы мы остались в УПЛ. К сожалению, это не конец истории, и мы до сих пор пребываем в подвешенном состоянии. УАФ еще не сказала свое заключительное слово. Надеюсь, что здравый смысл победит и мы останемся в УПЛ. В любом случаем, мы не будем молчать, и об этом вопиющем случае расскажем всем. Готовы даже дойти до Лозанны", - сказал Главреду президент Олимпика Владислав Гельзин.

ФК Олимпик
ФК Олимпик

Источник внутри УАФ рассказал Главреду, что клуб наверняка не допустят к новому чемпионату.

"Шансы того, что Олимпик допустят невелики. Глава Комитета этики и честной игры Франческо Баранка, лично инициирует снятие клуба с турнира. У него есть доказательства, что Олимпик участвовал в закулисных играх с тотализатором. Скоро состоится заседание УАФ, на котором окончательно решится судьба Олимпика. В данном вопросе последнее слово за УАФ, а как вы знаете она против участия клуба в Премьер-лиге", - сказал Главреду источник.

Напомним, что ранее Олимпик обвинил УАФ в фальсификации документов.

К слову, на последнем заседании руководителей клубов УПЛ, все поддержали Олимпик.

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УПЛ новости футбола новости спорта Олимпик УАФ Франческо Баранка
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