В Москве прокомментировали арест Платини

Мишель Платини / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание Мишеля Платини по делу о коррупции.

Платини был взят под стражу в рамках расследования коррупции из-за предоставления Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.

"Я не могу это никак комментировать, поскольку детально не владею информацией. Это вопрос тех органов, которые его взяли под стражу. Нам ничего не известно на счет этого. Тем более это не вопрос Кремля", - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, выборы хозяина ЧМ-2022 состоялись в декабре 2010 года. Катар опередил Австралию, США, Южную Корею и Японию. В мае 2015 года в Швейцарии и США началось расследование по поводу процедуры выборов. В ноябре 2017 года бывший глава аргентинской спортивной маркетинговой компании Torneos y Competencias Алехандро Бурсако в федеральном суде Нью-Йорка свидетельствовал, что ряд менеджеров ФИФА получили взятки за голоса в поддержку катарской заявки. Несмотря на обнаруженные факты коррупции, швейцарские и американские правоохранители заявили, что только ФИФА имеет право пересмотреть результаты конкурса.

Напомним, что Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года. 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила его от должности на 90 дней. 21 декабря 2015 года француз был отстранен от футбольной деятельности на 8 лет, а в мае 2016 года срок сократили до 4 лет.