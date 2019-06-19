Марта стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Марта стала лучшей нападающей ЧМ / Джон Донн

В матче группового этапа ЧМ-2019 среди женских команд сборная Италии встречалась с национальной командой Бразилии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу южноамериканской сборной.

Автором единственного гола встречи стала футболистка сборной Бразилии Марта, которая реализовала пенальти на 74-й минуте встречи. Этот забитый мяч стал 17-м для Марты на мундиалях. Таким образом, 33-летняя бразильянка стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, обойдя в списке бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 голов за национальную сборную на чемпионатах мира.

Марта шесть раз признавалась лучшей футболисткой года по версии ФИФА (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2018). В составе сборной Бразилии Марта дважды становилась серебряным призером олимпийских игр и заняла второе место на чемпионате мира в 2007 году.