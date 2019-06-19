Определился соперник Зари в Лиге Европы

Заря скоро стартует в Лиге Европы / ФК Заря

Луганская Заря начнет свой путь со второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Будучи в посеве, Заря получила менее рейтингового соперника. Им станет победитель противостояния Будучность (Черногория) / Нарва-Транс (Эстония), которое состоится в первом квалификационном раунде. Победитель этого противостояния станет известен 18 июля.

Поединки второго раунда квалификации состоятся 25 июля и 1 августа. Заря первый матч сыграет на выезде. Все домашние матчи вплоть до группового этапа, Заря проведет на стадионе Славутич-Арена.

Напомним, что луганчан недавно возглавил известный украинский тренер Виктор Скрипник.