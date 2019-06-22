Зантарая принес Украине второе золото Европейских игр

Георгий Зантарая выиграл второе для Украины золото / NewsOne

Неоднократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы по дзюдо киевский динамовец Георгий Зантарая завоевал золотую медаль на Европейских играх, которые проходят в Минске.

31-летний украинский дзюдоист занял первое место в весовой категории до 66 кг, одержав в финальной схватке чистую победу над итальянцем Маттео Медвесом

По пути к финалу украинец был сильнее представителя Мальты Джереми Сайвелла, словенца Андраза Жереба, белоруса Дмитрия Шершана и грузина Баграти Ниниашвили.

Напомним, что ранее первое для Украины золото на Европейских играх завоевала дзюдоистка Дарья Билодид.