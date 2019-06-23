Федерация футбола Грузии поддержала антироссийскую акцию

23 июня 2019, 23:11

Грузинские футбольные чиновники поддержали акцию против России.

Грузинские футболисты устроили антироссийский демарш
Грузинские футболисты устроили антироссийский демарш / Федерация футбола Грузии

Федерация футбола Грузии в своем Instagram опубликовала фотографии фанатов и футболистов, появившихся на матчах в футболках с антироссийскими лозунгами.

Акция была организована в 19-м туре чемпионата Грузии. В майках с антироссийскими лозунгами вышли футболисты кутаисского Торпедо, тбилисского Локомотива и Металлурга из Рустави. На футболках было написано, что часть грузинских территорий находится под российской оккупацией.

Не остался в стороне от инцидента и РФС, который моментально отреагировал  на антироссийскую акцию.

"Я просто не могу поверить, что футболисты будут такой разменной монетой в этой политической игре. Мне даже в страшном сне не могло такое присниться. Футболистам, продемонстрировавшим антироссийскую символику, навсегда закрыт вход в российскую Премьер-лигу. Надеюсь, что ФИФА даст компетентную оценку произошедшему и все виновные понесут наказание", - сказал  радиостанции "Говорит Москва" почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Фанаты батумского Динамо изобразили Россию в виде свиньи
Фанаты батумского Динамо изобразили Россию в виде свиньи / worldsport.ge

Напомним, беспорядки в столице Грузии начались 20 июня. Инцидент с участием депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова спровоцировал многотысячные акции протеста. Протестующие отправились на штурм здания законодательного органа в Тбилиси. Полицейские применили силу, в результате чего пострадали 240 человек, в том числе и 80 представителей правоохранительных органов.

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ФИФА Грузия митинги РФС новости футбола новости спорта Вячеслав Колосков
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