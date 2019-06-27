Украинский чемпион НБА баллотируется в Верховную Раду

Станислав Медведенко идет в политику / youtube.com

Известный украинский баскетболист Станислав Медведенко решил баллотироваться в Верховную Раду.

Экс-баскетболист американских клубов Лейкерс и Атланта идет по одномандатному избирательному округу № 214 в Киеве.

Медведенко большую часть карьеры провел в НБА, где выступал за Лейкерс и Атланту. Играл на позиции тяжелого форварда. Дважды становился чемпионом НБА (2001, 2002).

Напомним, что ранее о своем желании баллотироваться объявил экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий.