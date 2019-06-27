Хоцианивский принес Украине бронзу Европейских игр

Европейские игры

Украинский борец вольного стиля Александр Хоцианивский (весовая категория до 125 кг) завоевал бронзовую медаль Европейских игр в Минске.

В матче за бронзу Хоцианивский победил турка Фатиха Ясарли. Еще одна бронза досталась азербайджанцу Джамаладдину Магомедову.

В полуфинале украинец уступил Анзору Хизриеву из России, который и выиграл золото. В финале россиянин оказался сильнее грузина Гиви Мачарашвили.

Всего на Европейских играх украинские спортсмены завоевали уже 22 медали (5 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых). Сборная Украины занимает пятое место в общекомандном зачете.

Напомним, что Министерство молодежи и спорта огласило призовые для украинских спортсменов.