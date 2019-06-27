Украина завоевала шестое золото на Европейских играх

Мария Повх и Людмила Куклиновская стали золотыми в Минске / НОК

Украинки Мария Повх и Людмила Куклиновская завоевали первую золотую награду для нашей сборной за последние четыре дня на Европейских играх.

Украинкам не оказалось равных в байдарках-двойках на дистанции 200 метров. Примечательно, что спортсменкам, вышедшим на дистанцию, необходимо было бороться с природной стихией - перед стартом начался сильный ливень, что не отпугнуло организаторов и участниц.

В итоге, Повх и Куклиновская приехали к финишу с результатом 44,781 секунды, опередив на 0,180 секунды немецкий дуэт Джон-Дитце и на 0,292 секунды - белорусскую пару Худзенко-Литвинчук.

Отметим, что для Повх медаль в Минске стала второй на Европейских играх. Четыре года назад в Баку Мария в паре с Анастасией Тодоровой в этой же дисциплине заняла третье место.

С шестью золотыми наградами Украина вернулась на третье место в медальном зачете, опережая по дополнительным показателям Грузию и Италию.

Напомним, что Министерство молодежи и спорта огласило призовые для украинских спортсменов.