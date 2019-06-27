Динамо подписало Караваева

Александр Караваев перешел в Динамо / sport.ua

Киевское Динамо и луганская Заря достигли соглашения о трансфере 27-летнего полузащитника сборной Украины Александра Караваева. Контракт рассчитан на четыре года.

В прошлом сезоне Караваев сыграл за Зарю 38 матчей во всех турнирах и забил 10 мячей. За сборную Украины провел 22 игры и отметился одним голом.

В обратном направлении - из Динамо в Зарю - переходит Богдан Михайличенко, который в прошлом сезоне выступал за луганчан на правах аренды.

Напомним, мы вам рассказали, кто поддерживает Александра Караваева вне футбольного поля.