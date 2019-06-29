Комми приблизился к бою с Ломаченко

Ричард Комми победил Раймундо Бельтрана / twitter.com/trboxing

Чемпион мира IBF в легком весе Ричард Комми (29-2, 26 КО) провел первую защиту своего пояса. Ганец нокаутировал ветерана, бывшего обладателя титула WBO Раймундо Бельтрана (36-9-1, 22 КО).

Поединок продлился восемь раундов, за которые Бельтран трижды побывал в нокдауне – дважды в первом раунде и еще один в пятом.

Нужно отметить, что по ходу поединка боксеры несколько раз сталкивались головами и у Комми образовалась гематома возле глаза, а у Бельтрана – рассечение. В 8-м раунде Бельтран пропустил хук слева и упал в четвертый раз. В итоге, рефери остановил бой.

Благодаря этой победе Комми на шаг приблизился к бою с чемпионом WBA и WBO Василием Ломаченко (13-1, 10 КО), у которого в планах объедение титулов в легком весе. Перед встречей с украинским боксером,ганцу придется провести еще одну защиту пояса - против победителя боя Теофимо Лопес (13-0, 11 КО) – Масайоши Накатани (18-0, 12 КО).