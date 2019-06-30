Чарло защитил чемпионский пояс

30 июня 2019, 10:30

Чемпион мира по версии WBC Джермалл Чарло одержал победу над Брендоном Адамсом.

джермалл Чарло победил Брендона Адамса
Джермалл Чарло победил Брендона Адамса / Showtime

Утром 30 июня в Хьюстоне завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились чемпион мира по версии WBC Джермалл Чарло и Брендон Адамс.

Чарло уверенно действовал с первых минут и владел преимуществом в каждом раунде. Адамс больше думал о защите и рассчитывал лишь на одиночные удары.

Претенденту не удалось доставить больших проблем чемпиону, а сам бой прошел даже без нокдауна. В пятом раунде Адамс оказался на настиле ринга, но судья не стал отсчитывать, поскольку Чарло уронил соперника не ударом, а, скорее, борцовским приемом.

Впрочем, по окончании 12 раундов судьи единогласным решением присудили победу чемпиону – 120:108, 120:108, 119:109.

Отметим, это был первый поединок Чарло в статусе полноценного чемпиона мира по версии WBC. Не так давно во Всемирном боксерском совете повысили Сауля Альвареса до статуса франчайз-чемпиона, а Чарло, обладавший временным титулом, стал полноправным чемпионом. 

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wbc новости спорта Новости бокса Джермалл Чарло Брендон Адамс.
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