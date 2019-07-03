Ястремская сенсационно вышла в третий круг Уимблдона

3 июля 2019, 19:37

Украинская теннисистка впервые в карьере вышла в третий круг турнира Большого шлема.

Даяна Ястремская вышла в третий круг Уимблдона / WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская во втором круге Уимблдона одолела представительницу США Софию Кенин, выиграв в трех сетах со счетом 7:5, 4:6, 6:3.

Кенин удачно начала матч и сделала брейк, но украинке удалось сравнять счет. Вскоре американка вновь взяла гейм на подаче украинки, но Ястремская снова сумела отыграться. При счете 6:5 Даяна выиграла подачу соперницы и взяла сет.

Во второй партии соперницы обменялись брейками. В седьмом гейме Кенин выиграла подачу Ястремской, а затем удержала преимущество до конца сета.

В начале третьего сета Кенин владела преимуществом и имела несколько брейк-поинтов, но Ястремской удалось взять свою подачу. Решающий эпизод произошел в восьмом гейме. Украинке удалось сделать брейк, а затем довести сет на своей подаче до победы.

За выход в четвертый круг Ястремская поспорит со швейцаркой Викторией Голубич.

Также барьер второго круга Уимблдона преодолела украинка Элина Свитолина.

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Уимблдон Даяна Ястремская новости спорта Новости тенниса София Кенин
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