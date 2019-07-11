Суд отменил пожизненное отстранение российского спортивного чиновника

Виталий Мутко / Reuters

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию бывшего вице-премьера по вопросам спорта РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх, сообщается на сайте суда.

Таким образом, CAS аннулировал решение Международного олимпийского комитета от 5 декабря 2017 года. Мутко по решению исполкома организации был пожизненно отстранен от участия в Играх в любом качестве. Апелляция была подана 26 декабря того же года.

Напомним, ранее Виталий Мутко поднял тему необоснованных обвинений в применении допинга российскими спортсменами. Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве рассказали о госпрограмме допинга в России.