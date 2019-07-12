Известный итальянский клуб отправили в Серию D

Палермо / footballua.tv

Итальянский Палермо потерял свое место во втором дивизионе чемпионата Италии. Это решение принято федерацией футбола Италии, исходя из выводов, сделанных наблюдательным комитетом. Официальной причиной решения стало "административное несоответствие", сообщается на сайте федерации. Предполагается, что при продаже Палермо бывший владелец клуба Маурицио Дзампарини занимался отмыванием денег.

Место Палермо в Серии В заняла Венеция, которая вылетела в Серию С по итогам чемпионата. Розово-черные, в свою очередь, будут заявлены в любительскую серию D, которая является четвертым по уровню дивизионом Италии.

В прошлом сезоне сицилийский клуб занял третье место в серии B, получив право сыграть в стыковых матчах за право выхода в элитный итальянский дивизион.

Напомним, ранее итальянский Милан дисквалифицирован за нарушение правил финансового фэйр плей и отстранен от Лиги Европы.