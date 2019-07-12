Известный итальянский клуб отправили в Серию D

12 июля 2019, 22:02

Палермо за административное несоответствие понизили до любителей.

Палермо
Палермо / footballua.tv

Итальянский Палермо потерял свое место во втором дивизионе чемпионата Италии. Это решение принято федерацией футбола Италии, исходя из выводов, сделанных наблюдательным комитетом. Официальной причиной решения стало "административное несоответствие", сообщается на сайте федерации. Предполагается, что при продаже Палермо бывший владелец клуба Маурицио Дзампарини занимался отмыванием денег. 

Место Палермо в Серии В заняла Венеция, которая вылетела в Серию С по итогам чемпионата. Розово-черные, в свою очередь, будут заявлены в любительскую серию D, которая является четвертым по уровню дивизионом Италии.

В прошлом сезоне сицилийский клуб занял третье место в серии B, получив право сыграть в стыковых матчах за право выхода в элитный итальянский дивизион.

Напомним, ранее итальянский Милан дисквалифицирован за нарушение правил финансового фэйр плей и отстранен от Лиги Европы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Италия Палермо новости футбола новости спорта
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

22:19
"Американца или россиянина оправдали бы": Адвокат Маркива разругал итальянский суд
22:12
Федерер вышел в финал Уимблдона
22:02
Известный итальянский клуб отправили в Серию D
22:02
Тука спрогнозировал, что случится с антироссийскими санкциями после "выбрыка" ПАСЕ
21:52
Советовал не подвергаться опасности: в сети показали видео разговора Маркива с итальянскими журналистами Видео
21:31
"Действовать решительно": Ярош предложил хватать итальянцев в Украине в отместку за Маркива
21:19
"Не будьте как Россия": активисты пикетируют посольство Италии, требуя освободить Маркива Фото
21:03
"Морок на наши головы": Легендарный режиссер поголосил в России на пропагандистском телемосте Видео
20:41
В Киеве создали маршрут по местам съемок сериала Чернобыль Фото
20:33
Зеленский помиловал кремлевского политзаключенного из тюрьмы в Харькове
20:31
Яценюк о приговоре нацгвардейцу Маркиву в Италии: политический процесс
19:51
Украину хотят поделить на 102 района: названа причина
19:43
Психолог назвала главные качества любого общения Видео
19:32
"Отдайте нам всех наших": Зеленский в Кривом Роге рассказал, как общался с Путиным
19:10
Российский социолог раскрыл, где позиции Путина уязвимее всего
19:06
Варенье из малины с целыми ягодами, без варки и пятиминутка: самые простые рецепты Фото Видео
18:56
"Антигуманно": Супрун разнесла закон о химической кастрации педофилов Видео
18:51
Западные журналисты рассекретили опасный план Путина по удержанию России в руках
18:30
"Путинские виноделы": гендиректор Рустави 2 пригрозил мочевой расправой пособникам "продажного режима"
18:17
Новак Джокович стал первым финалистом Уимблдона
18:10
"Скажи ему, что он Ив Гандон": сеть "взорвало" фото прильнувшего к ушку Зеленского Богдана
17:59
Бюст раздора: от Вятровича обратились в Генрокуратуру из-за памятника Жукову в Харькове
17:43
Вадим Новинский: Вместе с одесситами молимся за мир в нашей стране актуально
17:41
Аваков обжалует решение суда по делу Маркива
17:40
Парубий поблагодарил НФ и лично Яценюка за проведение реформ
17:36
Порошенко сделал нагоняй Зеленскому по поводу его планов на люстрацию
17:35
Одесский кинофестиваль 2019: церемония открытия и красная дорожка онлайн Видео
17:33
Мурата вернул титул WBA Regular
17:30
"Это был суд над Украиной и украинцами": соцсети комментируют срок Виталия Маркива
17:27
Адвокат нацгвардейца Маркива после приговора угодил в обморочное состояние
17:18
"Папаченко": сняли фильм об отце Василия Ломаченко Видео
17:11
Леди Гага и Брэдли Купер вместе: певица переехала к возлюбленному
17:06
"Должен в Украине настать мир, людям не до футбола": украинский футболист Видео
16:47
Барселона объявила о переходе Гризманна Видео
16:40
Луценко вызвали на допрос в НАБУ
16:29
Серябкина занималась сексом в центре Москвы Видео
16:28
Суд Италии дал Маркиву 24 года
16:07
Украина завоевала серебро Универсиады в спортивной ходьбе
15:59
В Опоре спрогнозировали явку избирателей на парламентских выборах
15:53
"Трагический персонаж": политолог указал на слабое место Вакарчука Видео
15:51
Жермейн Де Рандами vs Аспен Лэдд: когда бой, прогнозы букмекеров, где смотреть
15:40
"Путин, ты ху*ло": журналист анонсировал телемост Киев – Тбилиси Видео
15:33
У Зеленского рассказали, каких законов в первую очередь будет добиваться Слуга народа
15:05
Долгая ночь: 5 фактов о приквеле Игры престолов
14:55
Стала известна дата закрытия последней сессии Рады VIII созыва Видео
14:53
"Фанар выставил Епифанию счет на $28 млн в месяц": в УПЦ МП позлорадствовали из-за дани для ПЦУ Видео
14:51
На кону отставка и две рюмки: Зеленский поспорил с Филатовым о завершении ремонта моста в Днепре Видео
14:40
Лечили от алкоголизма: Алибасова отравили специально
14:33
Снигур сыграет в финале юниорского Уимблдона
14:25
"Неизбирательные запреты": послы стран G7 оценили инициативу Зеленского о расширении люстрации Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять