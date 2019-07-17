Заря перед Лигой Европы подписала известного футболиста

Владлен Юрченко стал очередным новичком луганчан / ФК Заря

Луганская Заря усилилась 25-летним полузащитником Владленом Юрченко. Соглашение рассчитано на два сезона.

Минувший сезон Юрченко провел в составе датского Вейле, за который отыграл 19 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Как и главный тренер Зари Виктор Скрипник, Юрченко хорошо знаком с немецким футболом - в течение 4 лет он играл за леверкузенский Байер.

Первым профессиональным клубом Владлена был донецкий Шахтер, за дубль которого он дебютировал в апреле 2010-го года. Затем, зимой 2011-го года был отдан в аренду в мариупольский Ильичевец. 27 июня 2014 года Владлен подписал контракт с Байером, за который провел в общей сложности 18 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Юрченко в свое время вызывался в ряды молодежных сборных Украины (U-16, U-17, U-19 и U-21).

Напомним, что Заря накануне старта в Лиге Европы подписала контракты сразу с четырьмя новичками.

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