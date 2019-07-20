Алжир выиграл Кубок африканских наций

Алжир выиграл Кубок Африки / REUTERS

В Каире на стадионе Каир Интернейшнл состоялся финальный матч Кубка африканских наций, в котором Сенегал противостоял Алжиру.

Победу одержали алжирские футболисты. Автором единственного гола стал нападающий Багдад Бунеджа, отправивший мяч в ворота Сенегала на 2-й минуте. Результативную передачу сделал полузащитник Исмаэль Беннасер.

Интересно, что на групповом этапе в конце июня эти команды уже встречались между собой и тогда алжирцы также одержали минимальную победу со счетом 1:0, забив единственный мяч в самом начале второго тайма.

Таким образом, Алжир побеждает на Кубке Африки второй раз в истории. Впервые это произошло в 1990 году, когда страна принимала турнир.

Бронзовые медали завоевала сборная Нигерии, обыгравшая Тунис со счетом 1:0. Лучшим бомбардиром турнира стал форвард сборной Нигерии Одион Игало, забивший 5 мячей.

Кубок Африканских Наций. Финал:

Сенегал - Алжир - 0:1 (0:1)

Сенегал: Гомис; Гассама; Куяте; Сабали; Сане; Сарр; НДиайе Баду (Диатта, 59); Мане; Гейе; Ньянг М`Байе (Бальде, 85); Севе (Дьян Мб., 75)

Алжир: М`Болхи; Зеффан; Бенсебаини; Манди; Бенламри; Гедиура; Фегули (Тахрат, 85); Беннасер; Марез; Белайли (Браими, 84); Бунеджа (Слимани, 89)

Гол: Бунеджа (2)

Предупреждения: Гейе (79); Гассама (80) - Бенсебаини (33); Белайли (54); Манди (91); Гедиура (94).