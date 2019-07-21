Владислав Гераскевич: На первые призовые купил электрический гриль

Владислав Гераскевич / Фото из личного архива

Владислав Гераскевич - украинский скелетонист, выступающий за национальную сборную Украины начиная с 2016 года.

Гераскевич стал первым спортсменом в истории украинского скелетона, кому удалось отобраться на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Выступая в программе мужского скелетона, благополучно финишировал во всех четырех заездах и занял итоговое 12 место. Сейчас Владислав активно готовится к новому сезону в Румынии и ставит перед собой максимальные цели.

Главред пообщался по душам с ведущим украинским скелетонистом на разные темы.

- Проанализируй прошедший сезон. Что можно занести в актив, а что в пассив?

- Соревновательный сезон 2018/19 закончен. Можно подвести итоги. Безусловным активом является наше 9-е место в общем зачете Кубка мира. Также в актив можно занести новые знания и новый опыт, полученные в этом сезоне. Мне удалось хоть немного, но улучшить стартовый разгон. Физиотерапевт Лидия Гунько значительно усилила нашу команду.

Пассив... К сожалению, мы опять без эстакады. Мы снова весь сезон на нашем стареньком автомобиле друг у друга на головах передвигались по всей Европе. Не на всех стартах нам удалось реализовать свой потенциал. Остро чувствовали недостаток всех необходимых модификаций коньков. Периодически не давали работать в полную силу некоторые травмы. Но в целом, сезоном остались довольны.

- В Украине негде тренировать стартовый разгон. Где вы обычно готовитесь к сезону?

- В данный момент мы находимся на сборе в Румынии. В прошлом году ездили в Латвию. Каждый год тренируемся там, где найдем условия и стартовую эстакаду. Конечно же, даже двух сборов (две недели каждый) за лето не хватает для подготовки топового старта на сезон, так как это качество надо тренировать круглый год.

Владислав Гераскевич / Фото из личного архива

- Все специалисты говорят, что ты будущее сборной Украины и скоро завоюешь олимпийскую медаль. Как ты относишься к подобным оценкам экспертов?

- Спасибо за теплые слова и такую высокую оценку. Наша команда делает все для достижения этой цели. С одной стороны, отношусь положительно, но с другой стороны, как спортсмен, отношусь нейтрально, так как понимаю, что много работы предстоит сделать и нельзя расслабляться на пути к цели.

Олимпийское золото - это мечта всех спортсменов и всех национальных команд. Никто не считает ни средств, ни усилий для того чтобы его получить. Надо это понимать и стремиться к этой цели.

- Как проходят тренировки в скелетоне? Расскажи про обычный тренировочный цикл.

- Спортивный сезон в скелетоне длится с ноября до начала марта. В марте скелетонисты "разгружают" мозги. То есть, отдыхают вообще от спорта.

В апреле начинается подготовка к новому сезону. Подготовка скелетониста к сезону состоит из спринтерских тренировок. Скелетонист должен уметь очень быстро разбежаться на отрезке 30-40 метров. Сначала нарабатываются большие объемы спринтерской работы. Потом эти объемы переводятся в качество. Спринтерские тренировки скелетониста - это и бег, и прыжки, и силовая работа, и работа на координацию, и работа на гибкость. Хотя бы 30 процентов всех тренировок должны проходить на стартовой эстакаде.

В начале октября на всех треках мира начинают заливать лед. Соответственно, весь октябрь и часть ноября до первого старта у нас длится предсезонная ледовая подготовка. Это огромное количество спусков на разных треках, это тесты нового снаряжения. Также, в этот период мы все наработанные спринтерские качества переводим в стартовый разгон уже непосредственно на льду. Быстрый бег на стадионе и быстрый бег в неудобном согнутом положении по льду с последующим запрыгиванием в скелетон - это огромная разница. А времени на преодоление этой разницы мы имеем всего месяц-полтора.

Ну и, конечно же, на протяжении сезона мы обязательно поддерживаем свои спринтерские качества тренировками в спортивных комплексах в тех местах, где проходят соревнования.

- Без специальной подготовки можно добиться успеха в скелетоне?

- Конечно же, нет. Хотя, смотря, что человек считает успехом. На самом деле, это очень тяжелый вид спорта, где надо уметь очень быстро бегать, принимать невероятное количество решений за считанные секунды, помнить наизусть все трассы, разбираться в конструкции скелетона, свойствах металлов, чувствовать лед и разбираться в физических свойствах льда. Как в любом профессиональном виде спорта, тут нужна длительная специальная подготовка.

Владислав Гераскевич / Фото из личного архива

- Почему ты выбрал именно скелетон? Во сколько лет начал профессионально заниматься скелетоном?

- Кроме спорта, я еще занимаюсь наукой. А в скелетоне я нашел для себя способ объединить эти два аспекта своей жизни. Скелетон требует сочетания прекрасной физической подготовки, понимания многих законов физики и тонкое чутье. Профессионально занимаюсь четыре года.

- Этот вид спорта финансируется государством или приходится на подготовку и сборы тратить свои средства?

- Последние несколько сезонов Министерство молодежи и спорта и НОК покрывают значительную часть наших расходов, за что мы им искренне благодарны. Также, они ищут возможности помочь нам найти внебюджетное финансирование. И за это мы, конечно же, также очень признательны. Но, все равно, остаются незакрытыми статьи расходов, которые не позволяет финансировать с бюджета законодательство Украины.

На данный момент мы в поиске финансирования на: строительство стартовой эстакады; приобретение микроавтобуса для выезда команды на тренировки и соревнования по Европе; оплату работы латвийского тренера для юниорской сборной Украины; оплату научных исследований, которые мы проводим для улучшения скоростных характеристик скелетона.

Научные исследования мы проводим в Киеве на стендах, и на треках с участием ведущих сотрудников научно-исследовательских институтов Украины с применением специального оборудования и программ.

- Ты совмещаешь спорт с учебой. Все успеваешь?

- На самом деле, главное, что бы было желание, а возможность всегда можно найти. Моментами очень тяжело, так как бывает, пропускаю по 2-3 месяца, а потом приходится по приезду все доучивать и сдавать. Мне повезло, что в моем университете (КНУ им. Тараса Шевченко, Факультет Физики - прим. Главред) понимающие преподаватели и деканат. Они дают возможность сдавать экзамены немного позже других, что бы я успевал попадать на эти экзамены, так как соревнования иногда выпадают прямо на сессию.

Владислав Гераскевич / Фото из личного архива

- У тебя отец тренер. С тебя спрос больше чем с остальных или есть поблажки?

- Конечно, лучше спросить у тренера, но, как по мне, то спрос выше, но и вкладывает в меня сил намного больше, чем в остальных.

Вообще, тяжело сказать, потому что, если брать скелетон, долгое время я был единственным скелетонистом в Украине, поэтому спрос с меня был очень большой. Если посмотреть на результаты, то папа все делает правильно.

- Какой вид спорта кроме скелетона ближе к сердцу?

- Чем больше видов спорта узнаю ближе, тем тяжелее ответить на этот вопрос. Все виды спорта очень интересные и в каждом есть что-то, чего нет в другом.

Очень близко знаком с единоборствами, поэтому отдам предпочтение одному из видов - боксу.

- У многих спортсменов есть вторая половина. Как у тебя на личном фронте?

- На то это и личная жизнь, что о ней никто не знает, кроме очень близкого окружения. Не понимаю людей, которые выносят личное на публику. Поэтому воздержусь от ответа на данный вопрос.

- Какие цели поставил перед собой на ближайшее время?

- Наша цель - прогресс. Мы хотим быть лучшей командой в мире. Для этого стараемся, каждый сезон улучшатся, по возможности расширять команду, улучшать качество экипировки и снаряжения. В спорте никогда нельзя стоять на месте, надо всегда двигаться вперед. Ближайшая цель - подиум на этапах Кубка мира сезона 2019/20.

Влад Гераскевич / Фото из личного архива

- Какими чертами характера ты обладаешь? Вспыльчивость присутствует?

- Вспыльчивость присутствует, но стараюсь направлять ее на улучшение результата. В обычной жизни, я довольно спокойный. Люблю честность. Вообще, контроль своих эмоций - одно из основных качеств любого профессионального спортсмена.

- Как ты относишься к нарушению спортивного режима? Часто нарушал?

- Нарушение спортивного режима обязательно приводит к ухудшению спортивных результатов. А это очень плохо. Поэтому могу себе позволить мелкие нарушения исключительно в период, когда нет серьезных тренировок и соревнований. Если делаешь дело, надо максимально профессионально относиться к этому делу.

- Какие самые большие призовые получил за карьеру? На что их потратил?

- Моими первыми спортивными призовыми в жизни был сертификат на 150 евро, который я получил за 2-е место на открытом первенстве Литвы по стронгмен спорту среди школьников. Мне тогда было 15 лет. Купил тогда двухконтактный электрический гриль. Обожаю стейки, приготовленные на нем. На данный момент, все призовые идут на приобретение новой экипировки.

- Когда сборная Украины по скелетону сможет порадовать болельщиков медалью на Олимпиаде?

- На сегодняшний день сборная Украины по скелетону - это я и две девочки 15 и 12 лет возраста. Поэтому мы будем очень рады, если на ОИ-2026 сможет отобраться, кроме меня, хотя бы одна из девочек. В Пекине-2022 я опять буду один представлять Украину. Конечно же, моей мечтой является золотая олимпийская медаль. И одним из самых больших препятствий к ней на сегодняшний день является мой слабый стартовый разгон. Для того, чтобы его улучшить, необходимо работать не один год на стартовой эстакаде. Не 15-17 дней в период между мартом и октябрем на учебно-тренировочном сборе за рубежом, а весь период с марта по октябрь. Я живу в Киеве и учусь в университете в Киеве. Мой учебный год заканчивается в конце июня. В сентябре начинается новый учебный год.

Поэтому стартовая эстакада нам нужна именно в Киеве. Не во Львове, не в Мукачево, не в Херсоне, а именно в Киеве. И именно в Киеве есть отличное место под нее. И есть готовый проект эстакады. Но у нашей команды нет возможности купить необходимый участок земли под нее и самостоятельно построить эту эстакаду. Были бы, мы не спрашивали ни у кого, а давно построили.

Также, для завоевания олимпийского золота мы должны как следует освоить процесс самостоятельного построения скелетона и вложить в него новые идеи, которые позволят мне ехать еще быстрее. То же касается и коньков. Когда мы сможем сложить эти компоненты, тогда и станет сборная Украины по скелетону фабрикой по освоению олимпийского золота. Это уже не секрет, мой отец уже поднял на уши почти все научные институты Украины, знания и опыт которых могут быть причастными к улучшению скорости скелетона на льду. И некоторые из этих знаний мы уже пытаемся воплотить в соревновательный результат. Поэтому отвечу на данный вопрос так - сборная Украины активно идет в направлении олимпийского золота.

Владислав Гераскевич / Фото из личного архива

- Самое заветное желание на ближайшее время?

- Олимпийское золото, развитие и расширение нашей команды. Также, очень хочется приобрести свое жилье.