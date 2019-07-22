Умер трехкратный победитель турниров Большого шлема

Питер Макнамара / ATP

Трехкратный победитель турниров Большого шлема в парном разряде австралиец Питер Макнамара скончался в возрасте 64 лет после продолжительной болезни, сообщает официальный сайт ATP. Врачи диагностировали у бывшего теннисиста рак простаты.

Макнамара в дуэте с соотечественником Полом Макнэми выиграл Australian Open 1979 года и дважды победил на Уимблдоне (1980, 1982). В одиночном разряде он завоевал 5 титулов и поднимался до седьмой строчки рейтинга. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема в одиночном разряде был выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 1980 года.

После завершения игровой карьеры Питер стал тренером. Макнамара работал с Марком Филиппуссисом, Григором Димитровым, Мэттью Эбденом и Ван Цян.

Напомним, недавно в ДТП погиб известный американский боксер Пернелл Уитакер.