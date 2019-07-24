Будучность - Заря: где смотреть матч, кто полетел в Черногорию, прогнозы букмекеров

Будучность - Заря / УЕФА

Луганская Заря взяла курс на Черногорию, где завтра, 25-го июля, сыграет первый поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы против Будучности из Подгорицы.

Где смотреть матч

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы Будучность - Заря в 21.45 покажет телеканал УНИАН.

Ответный матч Заря - Будучность, который состоится 1 августа в 19:00, также покажет УНИАН.

Также текстовую и видео трансляцию матча будет вести Главред.

Будучность - Заря: кого взял Виктор Скрипник

В Черногорию Виктор Скрипник взял 20 футболистов. Наставник луганчан Виктор Скрипник взял на выездной матч 20 игроков. Отметим, что в заявку не попали бразильский хавбек Силас и новичок команды Лазио. Также встречу из-за травмы пропустит полузащитник Богдан Леднев.

В Подгорицу отправились:

Голкиперы: Никита Шевченко, Заури Махарадзе, Никола Василь.

Защитники: Джоэль Абу-Ханна, Никита Каменюка, Александр Тымчик, Виталий Вернидуб, Дмитрий Иванисеня, Игорь Чайковский.

Полузащитники: Леван Арвеладзе, Юрий Громов, Владлен Юрченко, Дмитрий Хомченовский, Егор Шалфеев, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко.

Форварды: Филипп Будковский, Владислав Кочергин, Владислав Кабаев, Максим Лунев.

Прогнозы букмекеров

Перед матчем значительно упали коэффициенты на победу Зари. На успех луганчан букмекеры дают коэффициент 1.70. Возможную победу Будучности оценивают с коэффициентом в 4.50. Ничью оценивают в 4.30.