В Мексике напали на известного боксера

В Мексике ограбили Чавеса-старшего / AllBoxing.ru

Легендарный боксер Хулио Сезар Чавес-старший, экс-чемпион мира в трех весовых категориях, победитель более 100 поединков на профессиональном ринге, стал жертвой вооруженного нападения в родной Мексике, сообщает BoxingScene.

Во время нападения Чавес и его спутник Хорхе Пенья находились в салоне автомобиля. К машине подъехали люди на мотоциклах. К голове Чавеса был приставлен пистолет. В результате жертвы выполнили требования грабителей и расстались с наручными часами, телефонами и цепочками. Отметим, что на руке у Чавеса был дорогой бренд - Hublot.

"Только что я стал жертвой вооруженного нападения. Я отдал часы и цепочку, Хорхе также расстался с часами. Не было никаких сомнений, что мы можем погибнуть в одно мгновение", - цитирует Чавеса BoxingScene.

Напомним, недавно абсолютного чемпиона мира по боксу Пернелла Уитакера насмерть сбила машина.