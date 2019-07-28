Фармер победил Френуа и сохранил чемпионский титул

Фармер защитил чемпионский титул / MMABoxing.ru

Американский боксер Тевин Фармер победил единогласным решением судей француза Гийома Френуа. Благодаря этой победе Фармер сохранил чемпионский титул. Бой состоялся в Арлингтоне.

На протяжении всего поединка американец тотально доминировал и выглядел гораздо лучше своего оппонента. Судьи единогласно отдали победу американцу – 116-111, 119-108, 116-111.

Для Фармера эта победа стала 30-й в профи при четырех поражениях и одном ничейном результате. У Френуа второе поражение в 49 боях.

Напомним, что в еще одном поединке в Арлингтоне Рамирес нокаутировал Хукера и объединил чемпионские пояса.