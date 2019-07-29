"Раздели догола": Кокорин раскрыл подробности своего обряда посвящения в колонии

Кокорин раскрыл подробности их с Мамаевым обряда посвящения в колонии / Instagram

Российский футболист Александр Кокорин, которого вместе с Павлом Мамаевым приговорили к 1,5 годам тюрьмы, описал свою жизнь в колонии.

Первые время они с Мамаевы провели в карантине.

"Все было как у всех. Сначала попали на карантин. Раздели догола, выдали робу. Забрали все неположенные вещи – цветную одежду для спорта, например. На карантине мы пробыли ровно неделю, после чего попали в 8-й отряд", – приводит слова Кокорина Московский комсомолец.

Прошли футболисты и особый обряд посвящения.

Читайте такжеВ правила футбола внесли серьезные изменения"Видели там большое помещение, где телевизор смотрят? Вот мы туда зашли, там все собрались и подняли за нас кружки чифира, сказали: "Добро пожаловать". Это такой обряд. Никакой "прописки" не было. Не нужно было ни на какие вопросы каверзные отвечать, никакие задания выполнять", – заверил Кокорин.

Напомним, в октябре 2018 года футболисты с приятелями напали на водителя Виталия Соловчука возле парковки у московской гостиницы Пекин, а затем в заведении Кофемания избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора научного центра НАМИ Сергея Гайсина.

Кокорин и Мамаев: видео драки

Суд арестовал футболистов 11 октября 2019 года. Все время до приговора они содержались в следственном изоляторе Бутырка. Их обвиняли в причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, хулиганстве и побоях.

Кокорин и Мамаев признали вину частично — категорически, например, отвергая обвинение в хулиганстве, а также извинились перед потерпевшими и заявили о готовности выплатить компенсации.