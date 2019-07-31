Лига чемпионов: результаты второго квалификационного раунда

Лига чемпионов / УЕФА

Определились первые счастливчики, которые преодолели барьер второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Голландия потеряла одного представителя в Лиге чемпионов после того, как вице-чемпион ПСВ Эйндховен уступил за счет выездного мяча швейцарскому Базелю - 1:2. Следующий соперником швейцарцев будет австрийский ЛАСК.

Вице-чемпион Греции Олимпиакос, после выездной сухой ничьей в Пльзене, на своем поле отправил Виктории четыре безответных мяча и вышел в следующий раунд. Следующим соперником греков будет турецкий Башакшехир.

Чемпион Венгрии Ференцварош под руководством Сергея Реброва сыграл на Мальте вничью с местной Валлеттой, но благодаря домашней победе (3:1) вышел в третий квалифай-раунд, где встретится с чемпионом Хорватии загребским Динамо, которое дважды обыграло грузинский Сабуртало.

Новичок Селтика Марьян Швед отметился дебютным голом в составе шотландского клуба. В матче против эстонского Нымме Калью украинский форвард вышел на поле на 70-й минуте. Отличиться же Шведу удалось на третьей компенсированной минуте: в быстрой контратаке украинец подхватил мяч на линии штрафной и мощно пробил в ближнюю девятку. Соперником Селтика в третьем раунде будет румынский ЧФР Клуж, который прошел тель-авивский Маккаби благодаря домашней победе в первом матче.

Кипрский АПОЭЛ не имел проблем в противостоянии с черногорской Сутьеской. В первом матче была зафиксирована минимальная победа киприотов. Разгромные 3:0 в домашнем матче и киприоты выходят в следующий раунд.

Лига Чемпионов. Второй квалификационный раунд

Ответные матчи:

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - ЧФР Клуж (Румыния) - 2:2 (1:2)

Первый матч: 0:1

Голы: Блэкман, 15 (1:0); Кулио, 18 - пенальти (1:1); Рондон, 42 (1:2); Коэн, 48 (2:2)

Валлетта (Мальта) - Ференцварош (Венгрия) - 1:1 (1:0)

Первый матч: 1:3

Голы: Фонтанелла М., 27 - пенальти (1:0); Нгуен Т., 60 (1:1)

Динамо (Загреб, Хорватия) - Сабуртало (Грузия) - 3:0 (0:0)

Первый матч: 2:0

Голы: Оршич, 77 (1:0); Петкович Б., 88 (2:0); Ольмо, 94 (3:0)

Нымме Калью (Эстония) - Селтик (Шотландия) - 0:2 (0:1)

Первый матч: 0:3

Голы: Кулинич, 10 (автогол) (0:1); Швед, 93 (0:2)

АПОЭЛ (Кипр) - Сутьеска (Черногория) - 3:0 (2:0)

Первый матч: 1:0

Голы: Павлович А., 13 (1:0); Павлович А., 25 (2:0); Павлович А., 66 (3:0)

Олимпиакос (Греция) - Виктория (Чехия) - 4:0 (0:0)

Первый матч: 0:0

Голы: Гильерме, 51 (1:0); Герреро, 70 (2:0); Ржезник, 73 (автогол) (3:0); Семеду, 82 (4:0)

Базель (Швейцария) - ПСВ Эйндховен (Голландия) - 2:1 (1:1)

Первый матч: 2:3

Голы: Джюмарт, 8 (1:0); Брума, 23 (1:1); ван Волфсвинкель, 68 (2:1).