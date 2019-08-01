Заря во второй раз обыграла Будучность в Лиге Европы

Заря и в ответном матче обыграла Будучность / ФК Заря

Луганская Заря в Запорожье на уютной Славутич Арене принимала черногорскую Будучность.

Первый матч в Подгорице закончился со счетом 3:1 в пользу украинского клуба, что вселяло оптимизм перед сегодняшним матчем.

Основные события матча произошли в первом тайме. Уверенная игра Зари вогнала соперника в глухую оборону, но и это им не помогло. Уже на 32-й минуте свой третий гол в ворота Будучности и первый в этом матче забил Артем Громов. Буквально через пару минут на полк разгорелись нешуточные страсти и арбитр был вынужден удалить двух игроков Будучности. Сперва поле на 33-й минуте покинул Джурич, для которого вторая желтая карточка автоматически превратилась в красную. Через минуту прямую красную получил Божович. В первом тайме луганчане имели еще несколько возможностей забить, но неудачно действовали в атаках.

Второй тайм также проходил под диктовку Зари. Луганчане создавали моменты, могли забить, но или не везло, или спасали защитники. В целом второй тайм не особо отличался от первого, единственное отличие - голов болельщики больше не увидели.

Заря уверенно прошла Будучность и заслуженно вышла в третий раунд Лиги Европы, где сразится с победителем матча ЦСКА (Болгария) - Осиек (Хорватия). В первой встрече в Софии болгарский клуб победил со счетом 1:0.

Лига Европы. Второй квалификационный раунд. Ответный матч

Заря (Украина) – Будучность (Черногория) – 1:0 (1:0)

Первый матч – 3:1

Заря: Махарадзе, Абу-Ханна, Чеберко, Вернидуб, Тымчик (Каменюка, 64), Леднев, Иванисеня, Кочергин (Чайковский, 68), Хомченовский, Громов (Кабаев, 61), Лунев

Будучность: Драгоевич, Стоилькович (Зарубица, 75), Болевич, Милич, Джурич, Терзич, Божович, Миркович, Мийич, Грбич (Раичкович, 53), Перович (Роганович, 37)

Гол: Громов (32)

Предупреждения: Джурич (24), Миркович (26), Грбич (34)

Удаления: Джурич (33, второе предупреждение), Божович (34, неспортивное поведение).