Сын Хенрика Ларссона стал игроком Спартака

Йордан Ларссон продолжит карьеру в составе красно-белых.
Московский Спартак объявил о громком летнем трансфере. Новичком красно-белых стал Йордан Ларссон – сын знаменитого шведского нападающего Хенрика Ларссона. Его отец известен по выступлениям за Фейеноорд, Селтик, Барселону и Манчестер Юнайтед.
Красно-белые выкупили 22-летнего форварда у шведского Норчепинга. Условия контракта не разглашаются.
Сумма компенсации за Йордана составила 4 миллиона евро, а сам игрок заработает в Москве 1,1 млн евро за сезон.
В нынешнем сезоне Ларссон лидирует в споре бомбардиров шведской лиги – 11 голов в 16 матчах. Футболист привлекался в сборные Швеции разных возрастов, а в 2018 году дебютировал за главную сборную и провел за нее два матча.
? Джордан Ларрсон — игрок "Спартака" ? ⠀ Наш клуб согласовал со шведским "Норрчёпингом" условия перехода нападающего Джордана Ларссона. ⠀ 22-летний форвард — сын экс-нападающего сборной Швеции Хенрика Ларссона, который известен по выступлениям за "Фейеноорд", "Селтик", "Барселону" и "Манчестер Юнайтед". ⠀ Наш новичок родился в Роттердаме, где на тот момент играл его отец, а свое имя получил в честь легенды мирового баскетбола Майкла Джордана. За "Спартак" форвард будет выступать под 23-м номером, как и "Его Воздушество". ⠀ Джордан Ларссон начинал обучаться футболу в академии "Барселоны", а его первым профессиональным клубом был "Хёгаборг". Затем Ларссон играл за "Хельсингборг" и голландский НЕК. С прошлого года нападающий выступал за "Норрчёпинг" и возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Швеции текущего сезона: за 16 матчей он забил 11 голов. ⠀ Ларссон привлекался в сборные Швеции разных возрастов, а в 2018 году дебютировал за главную национальную команду и провел за нее два матча. ⠀ ?⚪ Приветствуем Джордана и желаем ему успехов в "Спартаке"! ⠀ #Ларрсон #Спартак #силавединстве
Напомним, Спартак в прошлом сезоне занял пятое место в РПЛ и выступит в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, где сразится с швейцарским Туном.