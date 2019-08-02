Сын Хенрика Ларссона стал игроком Спартака

Йордан Ларссон - новый форвард красно-белых / ФК Спартак

Московский Спартак объявил о громком летнем трансфере. Новичком красно-белых стал Йордан Ларссон – сын знаменитого шведского нападающего Хенрика Ларссона. Его отец известен по выступлениям за Фейеноорд, Селтик, Барселону и Манчестер Юнайтед.

Красно-белые выкупили 22-летнего форварда у шведского Норчепинга. Условия контракта не разглашаются.

Сумма компенсации за Йордана составила 4 миллиона евро, а сам игрок заработает в Москве 1,1 млн евро за сезон.

В нынешнем сезоне Ларссон лидирует в споре бомбардиров шведской лиги – 11 голов в 16 матчах. Футболист привлекался в сборные Швеции разных возрастов, а в 2018 году дебютировал за главную сборную и провел за нее два матча.

Напомним, Спартак в прошлом сезоне занял пятое место в РПЛ и выступит в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, где сразится с швейцарским Туном.