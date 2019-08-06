УАФ дисквалифицировал шестерых арбитров за договорные матчи

6 августа 2019, 09:16

Помимо арбитров КДК УАФ дисквалифицировал одного футболиста.

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КДК УАФ дисквалифицировал ряд судей и футболиста / oboi-dlja-stola.ru

КДК УАФ дисквалифицировал арбитров Второй лиги Юрия Вишневского, Дмитрия Денисюка, Дмитрия Смиляка, а также футболиста Балкан Александра Райчева, сообщил сайт УАФ.

Что касается Вишневского и Райчева, то они получили дисквалификацию на два года. Смиляк и Денисюк – на один год.

Судьи из Первой лиги в лице Виталия Арановского, Вячеслава Молотокаса получили по пять лет дисквалификации. Такой же срок дисквалификации получил наблюдатель арбитража Юрий Буренко.

Также ко всем фигурантам дела применена дисквалификация в виде отстранения от любой футбольной деятельности на два года. Все вышеупомянутые лица обвинены в организации договорных матчей. 

Напомним, в Украине прошла массовая операция силовиков против организаторов договорных матчей. Всего правоохранительные органы провели более 50 обысков в 9 областях Украины. Обыски подозреваемых в организации договорных матчей касались 35 клубов.

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КДК договорные матчи новости футбола новости спорта УАФ
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