Лига чемпионов: результаты матчей третьего квалификационного раунда

14 августа 2019, 01:42

Состоялись все матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Лига чемпионов
Лига чемпионов / УЕФА

13 августа было сыграно 10 ответных матчей третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов.

Кипрский АПОЭЛ извлек уроки после домашнего поражения от азербайджанского Карабаха. Киприоты забили два гостевых мяча, только при этом еще и не пропустили. 0:2 - АПОЭЛ идет дальше. 

Киевское Динамо так и не сумело пройти бельгийский Брюгге, хотя дало достойный бой оппоненту. Сверхрезультативная ничья 3:3, но дальше по сумме двух встреч идут бельгийцы.

Норвежский Русенборг шагнул в раунд плей-офф отбора Лиги чемпионов без особых проблем - норвежский клуб победил словенский Марибор со счетом 3:1. К слову, с таким же счетом завершился и поединок недельной давности.

Сергею Реброву, как и его преемнику в киевском Динамо Александру Хацкевичу, не удается сыграть в группе Лиги чемпионов. Венгерский Ференцварош, который тренирует украинский специалист с разгромным счетом уступил на своем поле загребскому Динамо, пропустив четыре безответных гола. Украинские легионеры Ференцвароша Зубков и Харатин сыграли весь матч. 

Трудно дался полуфиналисту прошлой Лиги чемпионов голландскому Аяксу матч с греческим ПАОКом. Амстердамцы пропустили первыми, но в итоге смогли склонить чашу весов в свою сторону. Решающим стал дубль Тадича с пенальти. К слову, еще один 11-метровый он не реализовал. 

Турецкий Башакшехир не смог пройти барьер в лице греческого Олимпиакоса. Пирейский клуб и в ответном матче победил соперника - 2:0. Башакшехир попробует свои силы в Лиге Европы.

Австрийский ЛАСК доказал, что победа над швейцарским Базелем недельной давности не была случайной. Австрийцы обыграли швейцарцев еще раз - уже на своем поле. Теперь ЛАСК померяется силами с бельгийским Брюгге.

Наиболее драматичным матчем вторника оказалось противостояние между датским Копенгагеном и сербской Црвеной Звездой. Команды снова сыграли вничью и планомерно доигрались до серии пенальти. Оба коллектива пробивали ее неважно - по четыре промаха за полный круг (оба вратаря забили), а вот как только начался второй круг пенальти, тут-то нервы у датчан и не выдержали - 6:7 в лотерее  в пользу сербов.

Шотландский Селтик сенсационно вылетел от румынского Клужа. Шотландцы проиграли Клужу в крайне нервном матче, где команды попеременно выходили вперед. Последнее слово осталось за румынами - 3:4, и в раунде плей-офф отбора им предстоит барьер от пражской Славии. Украинский легионер Селтика Марьян Швед провел весь матч на скамейке запасных.

Настоящая сенсация грянула в Португалии, где именитый Порту уступил российскому Краснодару. После минимальной победы в гостях неделю назад португальцы "горели" на своем поле после первого тайма в три мяча. Во втором они забили дважды, но сравнять счет не смогли. Краснодар проходит дальше и теперь сыграет с греческим Олимпиакосом.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд:

Карабах (Азербайджан) - АПОЭЛ (Кипр) - 0:2 (0:1)

Первый матч - 2:1

Голы: Де Винсенти, 34 (с пенальти) (0:1); Матич, 68 (0:2)

Динамо (Украина) - Брюгге (Бельгия) – 3:3 (1:1)

Первый матч - 0:1

Голы: Буяльский, 6 (1:0); Дели, 38 (1:1); Шепелев, 50 (2:1); Вормер, 88 (2:2); Мехеле, 93 (в свои ворота) (0:1); Опенда, 95 (0:1).

Русенборг (Норвегия) -Марибор (Словения) - 3:1 (0:1)

Первый матч - 3:1

Голы: Ванцаш Пожег, 45 (0:1); Седерлунд, 53 (1:1); Конрадссен, 61 (2:1); Конрадссен, 81 (3:1)

Ференцварош (Венгрия) - Динамо (Загреб, Хорватия) - 0:4 (0:1)

Первый матч - 1:1

Голы: Адеми, 16 (0:1); Петкович Б., 47 (0:2); Ольмо, 55 (0:3); Гояк, 79 (0:4)

Аякс (Голландия) - ПАОК (Греция) - 3:2 (1:1)

Первый матч - 2:2

Голы: Бисесвар, 24 (0:1); Тадич, 42 (с пенальти) (1:1); Тальяфико, 79 (2:1); Тадич, 84 (с пенальти) (3:1); Бисесвар, 94 (3:2)

Олимпиакос (Греция) - Башакшехир (Турция) - 2:0 (0:0)

Первый матч - 1:0

Голы: Семеду, 55 (1:0); Вальбуэна, 78 (с пенальти) (2:0)

ЛАСК (Австрия) - Базель (Швейцария) - 3:1 (1:0)

Первый матч - 2:1

Голы: Петретта, 59 (в свои ворота) (1:0); Адеми, 80 (1:1); Гойгингер, 89 (2:1); Рагуз, 94 (3:1)

Копенгаген (Дания) - Црвена Звезда (Сербия) - 1:1 (1:1), по пенальти - 6:7

Первый матч - 1:1

Голы: Боакье, 17 (0:1); Ндой, 45 (1:1)

Селтик (Шотландия) - Клуж (Румыния) - 3:4 (0:1)

Первый матч - 1:1

Голы: Дяк, 27 (0:1); Форрест, 51 (1:1); Эдуар, 61 (2:1); Омрани, 73 (с пенальти) (2:2); Кристи, 75 (3:2); Омрани, 80 (3:3); Цукудян, 97 (3:4)

Порту (Португалия) - Краснодар (Россия) - 2:3 (0:3)

Первый матч - 1:0

Голы: Вильена, 3 (0:1); Сулейманов, 13 (0:2); Сулейманов, 34 (0:3); Зе Луиш, 57 (1:3); Луис Диас, 77 (2:3).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Лига чемпионов третий квалифай-раунд новости футбола новости спорта
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

01:42
Лига чемпионов: результаты матчей третьего квалификационного раунда
01:02
"Российский рынок потерян": у Зеленского назвали ограничители в торговле с РФ Видео
00:26
Лига Европы: все результаты матчей третьего квалификационного раунда
00:25
Ученые выяснили, от каких факторов зависит длина пенисов
13 августа, вторник
23:42
Реал отдал Лунина в Вальядолид
23:41
Козни США: в Госдуме прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян
23:24
Постпред Британии в ООН рассказала об отчаянном положении украинцев в Крыму
22:52
В Польше рассказали, почему им нужно в стране как можно больше военных из США
22:49
Брюгге выбило Динамо из Лиги чемпионов (видео голов и голевых моментов) Видео
22:40
Адвокат Порошенко прокомментировал его допрос на полиграфе
22:24
Динамо - Брюгге - 3:3: видео-трансляция матча Лиги чемпионов (LIVE) Видео
22:02
Крым предложили обложить режимным районом со стороны моря
21:50
"Разбитые окна, дырявые крыши": на Буковине выпал крупный град, опубликованы фото Фото
21:26
Ангела Меркель рассказала, чем займется после ухода с поста канцлера
21:18
Бессмертный объяснил, почему его уволил Зеленский Видео
21:00
Первый пошел: уволился житомирский чиновник, которого публично распек Зеленский
20:31
Названы правила сочетания еды и тренировок Видео
20:10
"Лезут в ловушку": Бессмертный прокомментировал свое увольнение Зеленским из ТКГ в Минске Видео
19:26
Ответ Киеву: Россия объявили персоной нон грата украинского дипломата
19:06
"Укусить Украину": эколог развеял выдумку "властей Крыма" о Херсонщине Видео
19:02
Тука рассказал, кто реально страдает от нехватки воды в аннексированном Крыму
18:53
"Шерше ля фам": стало известно, как ФСБ вербует украинских военных Видео
18:37
Поезд в огне: состав Херсон - Киев загорелся по пути в Николаеве - фото, видео Видео
18:28
Даже не 150 миллиардов: в Украине посчитали стоимость ремонта дорог
18:23
В Киеве температура упадет на 8 градусов: синоптик назвал дату Фото Видео
18:13
Голая Кара Делевинь украсила обложку глянца Фото
18:13
В СНБО рассказали, какие меры применят ради урегулирования ситуации на Донбассе
17:52
Эксперт объяснил, почему Украина не возобновит подачу воды в захваченный Крым
17:51
Суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи - Портнов
17:50
Безсмертный пожаловался, что узнал об увольнении из СМИ
17:42
"Завали свое е@бло": Бузова ляпнула лишнего и разгневала россиян Видео
17:12
Карпаты подписали очередного легионера
17:05
Любовница бывшего Ани Лорак поведала о романе с Муратом Налчаджиоглу
17:02
Суперкубок УЕФА. Ливерпуль - Челси: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров
16:54
"Стянула штаны и трусы": Кэти Перри обвинили в сексуальном насилии Видео
16:39
Столицу накрыла самая масштабная вспышка кори за почти 30 лет
16:36
Защитник Зенита Ярослав Ракицкий считает Украину и Россию братьями
16:30
"Не нитраты": названа главная угроза арбузов Видео
16:21
Зеленский вышел из бизнеса: СМИ раскрыли подробности Видео
16:07
Богдан получил еще одну руководящую должность
16:03
Чемпионка мира по фитнес-бикини раскрыла рецепт спортивной вкусняшки
15:59
"Обдрочиться и не встать": Maruv в латексе засветилась на репетиции Танцев Фото
15:58
В СНБО рассказали, как Украина выкрутится без российского газа
15:55
Google вводит отпечаток пальца для доступа к своим сервисам
15:47
Telegram станет неуязвимым для блокировок
15:42
Зеленский уволил Безсмертного с должности переговорщика в минской ТКГ
15:37
"Спрятал между булками": известный активист погорел на взятке в 30 тысяч долларов
15:31
"Одесса - гостеприимный город": экс-футболист сборной России провел отпуск в Украине
15:30
Спортивный диетолог посоветовала, что съесть на поздний ужин Видео
15:24
Украина объявила персоной нон грата дипломата-шпиона из РФ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять