UFC 241: результаты всех боев турнира

Сегодня в Анахайме состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 241.
В ночь с 17 на 18 августа в Анахайме проходил турнир ведущей мировой ММА-лиги – UFC 241.
В главном противостоянии ивэнта в октагон вышли чемпион тяжелого веса Даниэль Кормье и экс-чемпион Стипе Миочич. Миочич одержал победу нокаутом и вернул чемпионский пояс.
В основном карде турнира американец Нэйт Диас единогласным решением судей победил своего соотечественника Энтони Петтиса.
Результаты всех боев UFC 241:
Сабина Мазо vs. Шейна Добсон. Сабина Мазо одержала победу единогласным решением судей (30-24, 30-25, 30-25).
Кюнг Хо Канг vs. Брендон Дейвис. Раздельным судейским решением (29-28, 29-28, 28-29) победу одержал Кюнг Хо Канг.
Ханна Сиферс vs. Джоди Эскибель. Ханна Сиферс одержала победу единогласным решением судей (30-28, 30-27, 30-27).
Драккар Клозе vs. Христос Гиагос. Клозе победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Мэнни Бермудес vs. Кейси Кенни. Кейси Кенни победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Рафаэль Ассунсао vs. Кори Сэндхэген. 30-27, 30-27, 29-28 – единогласным решением судей победил Сэндхэген.
Хама Уорси vs. Девонте Смит. Уорси победил досрочно – ТКО в концовке первого раунда.
Дерек Брансон vs. Иэн Хейниш. 29-28, 29-28, 29-28 – победа Дерека Брансона единогласным решением судей.
Габриэль Бенитес vs. Содик Юсуфф. Содик Юсуфф победил досрочно – ТКО в первом раунде.
Йоэль Ромеро vs. Пауло Коста. 29-28, 29-28, 29-28 – победу единогласным решением судьи отдали Пауло Косте.
Энтони Петтис vs. Нэйт Диас. 30-27, 30-27, 29-28 – Нэйт Диас победил единогласным решением судей.
Даниэль Кормье vs. Стипе Миочич. Победа Стипе Миочича нокаутом (ТКО) в четвертом раунде.