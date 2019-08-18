UFC 241: результаты всех боев турнира

Кормье - Миочич / UFC

В ночь с 17 на 18 августа в Анахайме проходил турнир ведущей мировой ММА-лиги – UFC 241.

В главном противостоянии ивэнта в октагон вышли чемпион тяжелого веса Даниэль Кормье и экс-чемпион Стипе Миочич. Миочич одержал победу нокаутом и вернул чемпионский пояс.

В основном карде турнира американец Нэйт Диас единогласным решением судей победил своего соотечественника Энтони Петтиса.

Результаты всех боев UFC 241:

Сабина Мазо vs. Шейна Добсон. Сабина Мазо одержала победу единогласным решением судей (30-24, 30-25, 30-25).

Кюнг Хо Канг vs. Брендон Дейвис. Раздельным судейским решением (29-28, 29-28, 28-29) победу одержал Кюнг Хо Канг.

Ханна Сиферс vs. Джоди Эскибель. Ханна Сиферс одержала победу единогласным решением судей (30-28, 30-27, 30-27).

Драккар Клозе vs. Христос Гиагос. Клозе победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Мэнни Бермудес vs. Кейси Кенни. Кейси Кенни победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Рафаэль Ассунсао vs. Кори Сэндхэген. 30-27, 30-27, 29-28 – единогласным решением судей победил Сэндхэген.

Хама Уорси vs. Девонте Смит. Уорси победил досрочно – ТКО в концовке первого раунда.

Дерек Брансон vs. Иэн Хейниш. 29-28, 29-28, 29-28 – победа Дерека Брансона единогласным решением судей.

Габриэль Бенитес vs. Содик Юсуфф. Содик Юсуфф победил досрочно – ТКО в первом раунде.

Йоэль Ромеро vs. Пауло Коста. 29-28, 29-28, 29-28 – победу единогласным решением судьи отдали Пауло Косте.

Энтони Петтис vs. Нэйт Диас. 30-27, 30-27, 29-28 – Нэйт Диас победил единогласным решением судей.

Даниэль Кормье vs. Стипе Миочич. Победа Стипе Миочича нокаутом (ТКО) в четвертом раунде.