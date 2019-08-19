Сотрудники ирландского паба унизили Макгрегора

Конор Макгрегор / GettyImages

Скандальный поступок экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора - нападение на пожилого мужчину в одном из пабов Дублина, уже негативно отразилось на продажу виски, производимого компанией бойца.

Сотрудники одного из ирландских пабов в штате Флорида приняли решение вылить виски Конора Макгрегора в унитаз, сообщает Irish Mirror. Таким образом, они решили выразить протест спортсмену.

Владелец паба призвал коллег из других питейных заведений поступить так же.

"В связи с недавним трусливым поведением так называемого ирландского профессионального бойца паб Salty Shamrock больше не будет представлять продукцию Макгрегора. Призываю к этому же всех владельцев ирландских пабов. Макгрегор не истинное лицо ирландской нации", - говорится в заявлении представителей паба.

Ранее поступком Макгрегора возмутился россиянин Хабиб Нурмагомедов, который раскритиковал поступок ирландца. Напомним, после победы над Макгрегором в титульном поединке на турнире UFC 229 в октябре прошлого года Хабиб Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и набросился на тренера ирландца Диллона Дэниса, который позволял себе оскорбительные выкрики в сторону россиянина. В результате вспыхнула массовая драка между командами.