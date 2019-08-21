"Я надеру Руису задницу" - Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри / Reuters

30-летний британский супертяжеловес Тайсон Фьюри высказался о потенциальном поединке с 29-летним мексиканским чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руисом.

"Да кто такой этот мексиканец? Это очередная выскочка из мира бокса. Чтобы надрать задницу Руису, мне нужна только одна рука. Мне будет ее достаточно.

Я никогда не отказываюсь от подобных возможностей", – цитирует Фьюри TmzSPORTS.

Напомним, ранее Фьюри в Лас-Вегасе нокаутировал немца Тома Шварца. За этот бой гонорар британца составил 12,5 миллионов долларов.