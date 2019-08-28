Лига чемпионов: результаты ответных матчей плей-офф

Лига чемпионов / УЕФА

Сыграно три ответных матча раунда плей-офф, по итогам которых определились первые участники группового этапа Лиги чемпионов. В групповой этап вышел греческий Олимпиакос, загребское Динамо и сербская Црвена Звезда.

Русенборгу нужно было побеждать Динамо с разгромным счетом, чтобы выйти в групповой этап. Неделю назад загребское Динамо было сильнее норвежцев и победило их с комфортным счетом 2:0. Старт ответного матча был за Русенборгом, но развить успех норвежцы не сумели. Во втором тайме счет стал равным. Было видно, что норвежцы опустили руки и смирились со своей участью. В итоге, Русенборг проследовал в групповой раунд Лиги Европы, а хорваты в очередной раз пробились в Лиги чемпионов.

Первый матч плей-офф между швейцарским Янг Бойз и сербской Црвеной Звездой запомнился болельщикам. Команды попеременно выходили вперед, но в итоге была зафиксирована боевая ничья - 2:2. Ответный матч также закончился ничьей, но менее результативной - 1:1. Этот результат вывел сербов в групповой раунд Лиги чемпионов.

Краснодар проиграл на своем поле Олимпиакосу со счетом 2:1. На 10-й минуте счет в матче открыл полузащитник Краснодара Даниил Уткин. Через минуту ответный гол в ворота горожан забил нападающий греков Юссеф Эль-Араби. В начале второго тайма Эль-Араби оформил дубль. Греческий клуб вышел в групповой этап Лиги чемпионов, а Краснодар получил шанс попробовать свои силы в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Плей-офф. Ответные матчи:

Русенборг (Норвегия) - Динамо (Загреб, Хорватия) - 1:1 (1:0)

Первый матч - 0:2

Голы: Акинтола (11) - Гояк (71)

Црвена Звезда (Сербия) - Янг Бойз (Швейцария) - 1:1 (0:0)

Первый матч - 2:2

Голы: Вуканович (59) - Эль-Фарду (82, в свои ворота)

Краснодар (Россия) - Олимпиакос (Греция) - 1:2 (1:1)

Первый матч - 0:4

Голы: Уткин (10) - Эль-Араби (11, 48).